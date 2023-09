Russel Brand, în mijlocul unui scandal uriaş! Cinci femei au depus mărturie împotriva lui. De ce este acuzat

Russell Brand, un renumit comedian de stand-up, actor și prezentator TV din Marea Britanie, se confruntă cu acuzații grave care includ viol, agresiuni sexuale și abuz emoțional formulate de către cinci femei, inclusiv o minoră. În ciuda tuturor acestor informații șocante apărute în spațiul public, Brand neagă orice acuzație la adresa lui.

Ancheta privind acuzațiile aduse lui Brand, cunoscut în special pentru rolul său din filmul „Forgetting Sarah Marshall”, vizează o perioadă de șapte ani și rezultatele acesteia au fost făcute publice în Regatul Unit de către Channel 4 și The Times, două dintre cele mai respectate și influente publicații britanice.

Ancheta include și alte acuzații de comportament de control, abuziv și prădător al lui Brand.

La momentul presupuselor agresiuni, Brand era prezentator la BBC Radio 2, Channel 4 şi actor în filme de la Hollywood.

Una dintre femei susține că a fost agresată de actor când era minoră, ea având 16 ani, iar el 30, în perioada în care formau un cuplu de aproximativ trei luni.

O altă femeie acuză că Brand a îndepărtat un prezervativ în timpul actului sexual fără consimțământul ei și fără ca ea să știe.

Mai mult decât atât, o altă victimă a mărturisit că a fost violată de actor în locuința sa din Los Angeles, în anul 2012. Șirul acuzațiilor continuă. O altă femeie susține că a fost agresată sexual în locuința sa din West Hollywood în anul 2013, pe vremea când lucra cu el, iar la momentul comiterii faptei comediantul a amenințat-o că dacă va vorbi vreodată despre acest incident va lua măsuri.

După publicarea anchetei în The Times, Russell Brand a comentat toate informațiile apărute în presă în cadrul unui clip pe care l-a postat pe YouTube și a negat orice acuzație primită la adresa lui.

„În videoclipul, postat pe YouTube şi X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, Brand a spus: „În mijlocul acestei litanii de atacuri uimitoare, mai degrabă baroce, se află câteva acuzaţii foarte grave pe care le resping cu desăvârşire. Aceste acuzaţii se referă la perioada în care lucram în mainstream, când apăream mereu în ziare, când eram în filme şi, aşa cum am scris pe larg în cărţile mele, am fost foarte, foarte promiscuu”.

Acum, în timpul acelei perioade de promiscuitate, relaţiile pe care le-am avut au fost absolut, întotdeauna consensuale”, a spus comediantul, notează g4media.

