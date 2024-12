Motivul real pentru care Raluca Pastramă a revenit la numele lui Pepe, după ce a divorțat de Ibrahim: ”E cel mai ok”

Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au finalizat divorțul la începutul lunii decembrie, după luni de dispută în instanță legată de custodia fiicei lor, Maryam, în vârstă de 2 ani. Decizia finală a tribunalului stabilește că domiciliul micuței va fi la mama sa, lucru care a adus bucurie pentru Raluca. Totuși, o decizie total neașteptată a fost pusă în aplicare, iar bruneta va reveni la numele fostului ei soț, Pepe. Iată care este motivul!

Raluca Pastramă, fosta parteneră a cântărețului Pepe, și Ibrahim Ibru au încheiat oficial căsnicia de doi ani pe care au avut-o. În urmă cu doar câteva zile, instanța a pronunțat divorțul celor doi, punând capăt unei perioade tensionate de procese legate de custodia fiicei lor. După luni de dispute legale, decizia a fost clară: fetița va locui cu mama sa, dar custodia rămâne comună.

„Credeam că va mai dura procesul (cu Ibrahim Hanifi – n.red.). Nu știam că va dura atât de puțin. Știam că acest gen de proces durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc. Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală. Avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită.

Am divorțat amiabil, de comun acord, fără culpă. Nu avem nimic de împărțit. Am avut un fel de înțelegere de separație de bunuri. Nu avea rost să ne acuzăm unul pe celălalt. La noi a fost discuția doar de copil. Fiecare a venit în instanță cu ce a putut pentru a câștiga copilul”, a declarat Raluca Pastramă într-un interviu acordat Antena Stars.