De 24 de ani, „La masa de Paşti”! Iuliana Tudor prezintă programe de sărbătoare la TVR 1

Anul acesta, Iuliana Tudor a pregătit la TVR 1 două programe folclorice extraordinare pentru zilele de Paşti. În primul program, „Petrecere… cu cântec!” (duminică, în prima zi de Paşti, ora 21.45), o sărbătorim pe îndrăgita interpretă Laura Lavric pentru cei 60 de ani de carieră artistică. Cel de-al doilea, spectacolul „La masa de Paşti” (luni, ora 14.30), special dedicat Sărbătorilor Pascale, e aşteptat de telespectatori în fiecare an, a doua zi de Paşti.

În 2025, celebrăm tradiţiile româneşti în inima Transilvaniei, în judeţul Alba, iar Iuliana Tudor ne invită să o însoţim, la TVR 1, pentru a simţi spiritul sărbătorii Paştelui în cea mai curată formă a sa: prin muzică, tradiţie şi bucuria de a fi împreună!

Irina Loghin, Daniela Condurache, Constantin Enceanu, Nicolae Furdui Iancu, Anca Țurcașiu, dar şi tineri valoroşi, prieteni sau colegi de scenă ai artistei îi spun „La mulţi ani!” Laurei Lavric şi onorează invitaţia Iulianei Tudor, la „Petrecere… cu cântec!”. Duminică, 20 aprilie, de la ora 21.45.

O sărbătorim pe Laura Lavric în prima zi de Paşti, la „Petrecere… cu cântec!”, pe TVR 1

Iuliana Tudor ne invită, în prima zi de Paşti, la o ediție specială „Petrecere… cu cântec!”, în care o sărbătorim pe Laura Lavric pentru cei 60 de ani de carieră artistică. Mari nume ale folclorului şi muzicii româneşti, precum şi tineri valoroşi, prieteni sau colegi de scenă ai artistei vin, cu toţii, să-i spună „La mulţi ani!” Laurei Lavric, pentru o viaţă dedicată scenei şi publicului său.

Artişti care au devenit modele pentru multe generații de tineri și care, prin tot ce au făcut de-a lungul carierei lor, lasă o moștenire culturală importantă, sunt protagoniştii emisiunii „Petrecere… cu cântec!”, pe care Iuliana Tudor ne-o propune duminică, în seara de Paşti, la TVR 1. Îndrăgitei moldovence îi sunt alături câţiva dintre cei mai iubiţi interpreţi şi prieteni: Irina Loghin, Daniela Condurache, Constantin Enceanu, Nicolae Furdui Iancu, Anca Țurcașiu, actorii Valentina Fătu şi Vasile Muraru, precum şi reprezentanţi ai tinerei generații: Ancuța Corlățan, Florin Boita, Bogdan Cioranu, Ilie Caraș.

Un moment cu totul emoţionant este cel în care fiul interpretei, Victor Lavric, o uimeşte pe mama lui şi aduce în faţa publicului muzica pe care el o promovează cu Victor Lavric Project. E pentru prima dată când Laura Lavric se află pe scenă împreună cu fiul ei, la „Petrecere… cu cântec!”.

„Laura Lavric este o artistă valoroasă care merită din plin un program aniversar pentru toţi cei 60 de ani în care a bucurat sufletele românilor! Ne-am străduit să o provocăm artistic pe mai multe direcţii, iar publicul va vedea multe premiere în acest sens. Vă aştept cu drag, în prima seară de Paşti! De la 21.45 pe TVR 1!”, ne invită Iuliana Tudor.

Pe 20 aprilie, de la ora 21.45, Laura Lavric dă tonul spectacolului prin apariții surprinzătoare! Cei care au însoţit-o pe scenă de-a lungul anilor, membrii Ansamblului Ciprian Porumbescu, asigură acompaniamentul muzical al petrecerii… cu cântec. Nu lipsesc imaginile din arhiva Televiziunii Române, detaliile despre cei 60 de ani de cântec ai Laurei Lavric, momentele muzicale în premieră, duetele inedite și, ca la orice aniversare, sărbătorita are parte și de surprize…

TVR onorează parcursul profesional al personalităţilor muzicii populare și contribuția lor la continuitatea culturii tradiționale din România. Prin proiectul „Petrecere… cu cântec!”, Iuliana Tudor, producător şi moderator al programului, readuce în prim plan muzica populară românească și artiştii extraordinari ai folclorului nostru. Muzica interpretată live, surprizele şi emoţiile autentice ale participanţilor sunt ingrediente ce ne asigură că merită să ne petrecem seara de duminică în faţa micului ecran.

Ne adunăm „La masa de Paști” alături de Iuliana Tudor şi invitaţii ei

Celebrăm tradiţiile româneşti în inima Transilvaniei, în judeţul Alba! Iuliana Tudor ne invită să o însoţim, la TVR 1, pentru a simţi spiritul sărbătorii Paştelui în cea mai curată formă a sa: prin muzică, tradiţie şi bucuria de a fi împreună! Luni, 21 aprilie, de la ora 14.30.

De 24 de ani, Televiziunea Română invită telespectatorii „La masa de Paști”, un program special dedicat sărbătorilor pascale. Ca de fiecare dată, Iuliana Tudor ne e gazdă generoasă şi ne aşteaptă să urmărim emisiunea, realizată în acest an în judeţul Alba, luni, 21 aprilie, de la ora 14.30, la TVR 1.

Pentru că această sărbătoare adună în jurul mesei familia și pe toți cei dragi, prieteni de aproape sau de departe, încă de la începutul său, proiectul TVR s-a dorit o invitație la petrecere și voie bună, adresată atât vedetelor invitate la postul public, cât și telespectatorilor. „La masa de Paști” se cântă, se spun povești, se deapănă amintiri, se împărtășesc obiceiurile și tradițiile de Paști din toată țara şi cu toţii trăim bucuria de a fi împreună, așa cum se obișnuiește la români.

Ediția din acest an este filmată într-un cadru de poveste, la Castelul Bethlen Haller, din Cetatea de Baltă, județul Alba și pune în valoare diversitatea patrimoniului cultural material și imaterial, legat de obiceiurile pascale, atât din județul Alba, cât și din celelalte zone etnografice ale României. Ni le vor prezenta artiști invitați, grupuri tradiționale, precum și meșteri populari din zonă.

Alexandru Pal, Roxana Reche, Grupul Jidvei, Roxana Bădescu, Dorina Narița, Nicolae Plută, Floricica Moga, Mioara Velicu, Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Horațiu Cigu și Georgiana Păduraru, Steliana Sima, Cornelia și Lupu Rednic, Niculina Stoican, Andreea Voica, Liliana Laichici, Ovidiu Homorodean, Olguța Berbec și Remus Novac, Gabriel Treteag, Petronela Popa, Delia Gandore, Alexandra Dan, Simina Popescu, Alice Ghile se numără printre artiştii invitați de Iuliana Tudor la programul special „La masa de Paşti”. Îl urmărim la TVR 1 luni, 21 aprilie, de la ora 14.30.

„Mă gândeam ce tradiţie frumoasă am creat de 24 de ani prin emisiunea La masa de Paşti! E minunat să ştim că românii aşteaptă această întâlnire în fiecare an, a doua zi de Paşti. Ediţia din acest an a fost realizată într-un loc de poveste, cu oameni de poveste, la Castelul Bethlen Haller, aflat în proprietatea familiei Necşulescu. Vreau să le mulţumesc pentru deschidere, găzduire şi sprijin. Mulţumesc pentru parteneriatul realizat cu Centrul de cultură Augustin Bena, din Alba-Iulia managerului Alexandru Pal şi doamnei Roxana Bădescu, PR Manager Jidvei România. Este o ediţie cu atmosferă ca-n poveşti, aşa cum ne-am dorit. Vă aşteptăm pe 21 aprilie, de la ora 14.30, pe TVR 1”, a declarat Iuliana Tudor.