Ce a decis instanța pentru Raluca Pastramă, după divorțul de Ibrahim Ibru. Nici ea nu se aștepta

În data de 2 decembrie, Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru au divorțat oficial. De asemenea, magistrații s-au pronunțat și cu privire la custodia fetiței pe care o au împreună. Micuța va avea domiciliul la mama ei, iar tatăl trebuie să respecte un program de vizită stabilit de autorități. Dincolo de aceste aspecte, instanța a luat o hotărâre care a surprins-o chiar și pe fosta soție a lui Pepe.

Raluca Pastramă, fosta parteneră a cântărețului Pepe, și Ibrahim Ibru au încheiat oficial căsnicia de doi ani pe care au avut-o. În urmă cu doar câteva zile, instanța a pronunțat divorțul celor doi, punând capăt unei perioade tensionate de procese legate de custodia fiicei lor. După luni de dispute legale, decizia a fost clară: fetița va locui cu mama sa, dar custodia rămâne comună.

Citește și: Pepe a rezolvat totul ca la carte! În timp ce Raluca Pastramă se războiește cu Ibrahim prin tribunale, fostul soț latino lover lovește cu…

În cadrul procesului, instanța a stabilit numele de familie pe care Raluca îl va purta după divorț. Hotărârea magistraților a surprins-o chiar și pe ea. Mai exact, bruneta a fost nevoită să renunțe la numele ”Hanifi”, al lui Ibrahim, și să revină la „Pascu”, cel pe care l-a dobândit în timpul căsătoriei cu Pepe.

Raluca Pastramă a mărturisit că era sigură că va reveni la numele ei de fată. Totuși, va respecta decizia instanței și va purta numele lui Pepe. Fosta soție a cântărețului nu este deranjată de acest aspect, mai ales că același nume îl poartă cele două fete ale sale, Rosa și Maria.

„Nu a fost neapărat alegerea mea, eu credeam cumva că voi reveni la numele Pastramă, dacă ați văzut și alte declarații de-ale mele de acum ceva timp. Eu cumva eram sigură că voi reveni la numele Pastramă. (…) Dar, dacă instanța a hotărât să fiu Pascu, voi rămâne la Pascu, ținând cont că Rosa și Maria sunt Pascu, cred că ar fi mult mai ok. Voi rămâne la Pascu, e cel mai ok”, a declarat Raluca Pastramă la Viața fără filtru.

În ceea ce privește divorțul, Raluca Pastramă este foarte fericită că s-a încheiat procesul. Mai mult decât atât, bruneta se declară câștigătoare pentru că magistrații au decis ca domiciliul fetiței cu Ibrahim Ibru să fie la ea acasă.

„Nu mă așteptam ca ieri să rămână în pronunțare, credeam ca va mai dura procesul, nu știam că va dura atât de puțin, știam că acest gen de procese durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc.

Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală, avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită. Am divorțat ambiabil, de comun acord, fără culpă, nu avem nimic de împărțit.

Am avut un fel de înțelegere de separație de bunuri. Nu avea rost să ne acuzăm unul pe celălalt. La noi a fost discuția doar de copil. Fiecare a venit în instanță cu ce a putut pentru a câștiga copilul”, a spus Raluca Pastramă, potrivit Spynews.ro.