Raluca Pastramă, primele declarații după divorț! Ce și-a dorit enorm să scrie în actele cu fostul soț, de la tribunal

Raluca Pastramă, fosta parteneră a cântărețului Pepe, și Ibrahim Hanifi au încheiat oficial căsnicia de doi ani pe care au avut-o. Ieri, instanța a pronunțat divorțul celor doi, punând capăt unei perioade tensionate de procese legate de custodia fiicei lor. După luni de dispute legale, decizia a fost clară: fetița va locui cu mama sa, dar custodia rămâne comună.

Judecătorii au hotărât un program detaliat de vizite pentru tatăl copilei. Acesta o va putea avea alături în primul și al treilea weekend din lună, dar și în anumite perioade din timpul vacanțelor. Mai exact, Ibrahim Hanifi va petrece prima jumătate a tuturor vacanțelor din anii impari și a doua jumătate a celor din anii pari cu fiica sa. În plus, fetița va petrece sărbători importante, cum ar fi 1 iunie și 1 decembrie, alături de tatăl său în anii pari. Aceasta va fi prezentă și la zilele festive importante stabilite în programul judecătoresc.

Citește și: ANUNȚUL FĂCUT DE PEPE, LA MAI BINE DE 5 LUNI DE LA NUNTA CU YASMINE PASCU. A SPUS-O FĂRĂ OCOLIȘURI: ”LA MODUL CEL MAI SERIOS!”

În ciuda tensiunilor inițiale, divorțul dintre cei doi s-a desfășurat într-un mod civilizat, fără conflicte suplimentare sau acuzații reciproce. Cei doi au ajuns la o înțelegere privind custodia fiicei lor, singura problemă reală care a necesitat intervenția instanței. Separarea s-a realizat pe cale amiabilă, fără a exista bunuri sau alte interese materiale care să necesite împărțirea.

Încheierea divorțului marchează un nou capitol pentru Raluca Pastramă, care a declarat anterior că ultimele luni au fost extrem de dificile. Aceasta și-a dorit cu ardoare ca situația să se finalizeze cât mai repede, iar soluția instanței i-a adus liniștea dorită. Pe lângă custodia copilului, bruneta își propune să asigure o relație echilibrată și sănătoasă între fiica sa și tatăl acesteia.

”Sunt fericită că s-a terminat totul cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, rugăciunile mi-au fost ascultate. E tot ce mi-am dorit în legătură cu Maryam. Divorțul s-a pronunțat și el și cam atât, o să fie foarte bine de ambele părți. Dorința mea cea mai mare fost ca programul să rămână așa, la două săptămâni să aibă și el un weekend, are permisiune să vorbească și la telefon, cu siguranță o să aibă legături cu copilul, nu voi lăsa lucrurile așa, mi-am dorit să fie așa în acte.

Nu mă așteptam ca ieri să rămână în pronunțare, credeam ca va mai dura procesul, nu știam că va dura atât de puțin, știam că acest gen de procese durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc. Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală, avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită”, a transmis Raluca Pastramă pentru Spynews.ro.