Mihai Trăistariu își face hotel, după ce turiștii i-au distrus apartamentele de pe Litoral. „Îmi rămân 30.000 de euro”

Mihai Trăistariu (43 de ani) deține mai multe apartamente la malul mării, pe care le închiriază pe timpul verii. Sezonul estival este unul aglomerat pentru artist, căci trebuie să se ocupe îndeaproape de cazările pe care le oferă turiștilor. Cântărețul a avut, de curând, mari bătăi de cap, după ce a găsit locuințele devastate și a suferit pagube destul de mari. Așa că, s-a gândit să-și facă altă afacere mult mai profitabilă.

Mihai Trăistariu a avut de furcă după ce a trecut sezonul estival. Cântărețul s-a trezit cu apartamentele devastate, după vizitele turiștilor în Mamaia Nord. Artistul susține că are un profit bun din închirierea locuințelor la malul mării, însă la sfârșitul verii se alege cu numeroase pagube, pe care trebuie să le repare. Deci, alți bani, altă distracție. De curând, fostul reprezentant al României la Eurovision povestea că niște turiști i-au făcut ravagii în apartamente, au lăsat canapelele rupte, arse cu țigara, și chiar au dat cu pumnii în pereți, lăsând urme.

„Nu am crezut că este greu și nici acum nu cred că este greu, pentru că, totuși, la finalul verii, când trag linie, ies niște bănuți. Cu toate acestea, întotdeauna mă trezesc la finalul sezonului că am de făcut reparații. Anul acesta, ca niciodată, trei canapele mi-au fost rupte. Mi-au spart un perete de rigips cu pumnul. Mi-au ars canapeaua din piele cu țigara în trei locuri”, a spus cântărețul, la Antena 3.

Mihai Trăistariu vrea să-și deschidă un hotel

Artistul recunoaște că apartamentele pe care le are pe litoral sunt o bătaie de cap pentru el, așa că are altă variantă. Vrea să-și facă un hotel sau o pensiune, însă mai are nevoie de bani. S-a gândit la un împrumut în bancă, care l-ar ajuta să rezolve întreaga problemă.

„Cu aceste apartamente mă doare capul, de aceea am declarat astăzi că vreau să-mi fac un hotel. Îmi rămân din apartamente, la finalul verii, 30.000 de euro, dar o să fac și un împrumut la bancă, pentru că nu-mi permit. Vreau să-mi cumpăr o pensiune mai mică sau să-mi fac un hotel, pentru că eu nu am o recepție în acest moment, iar oamenii nu sunt responsabili”, a mai spus artistul, pentru sursa citată.