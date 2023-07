Mihai Trăistariu, la un pas de înec, de trei ori. Artistul și-a văzut moarte cu ochii: „Înghițeam apă, eram îngrozit, nu reușeam să ies la suprafață”

De-a lungul vieții sale, Mihai Trăistariu s-a aflat de trei ori la doar un pas de moarte. De fiecare dată era să își piardă viață murind înecat, însă norocul i-a surâs, iar artistul a fost salvat. Cântărețul a vorbit despre momentele terifiante prin care a trecut.

Mihai Trăistariu (43 de ani) locuiește de ani buni în Constanța și se presupune ca a devenit prieten bun cu apa până acum, însă nu este așa. Mai degrabă, artistul este terorizat de ea și asta pentru că nu a reușit niciodată să învețe să înoate. De teri ori era să moară înecat, dar norocul și oamenii săritori au fost de parte lui de fiecare dată.

„Prima dată era să mă înec când eram mic”

„Lupta” artistului cu apa a început încă din copilărie. Pe vremea când avea doar 7 ani, acesta a mers la ștrand alături de frații lui și mai mulți prieteni. Glumind cu el, băieții l-au aruncat în apă, însă nu au preconizat că Mihai Tăristariu nu avea să mai iasă.

Pe lângă faptul că nu știa să înoate, artistul duce lipsă și de instincte de supraviețuire. După ce a fost aruncat în ștrand, a rămas pe fundul bazinului până când fratele lui a sezisat pericolul și l-a salvat.

„Nu am învățat vreodată să înot, deși stau la mare. Dar m-am născut la munte, la Piatra Neamț. Prima dată era să mă înec când eram mic. Aveam vreo 7-8 ani când am mers cu frații mei la ștrandul din Piatra Neamț, deși nu știam să înot. M-au aruncat niște prieteni. M-au luat de mâni și de picioare și m-au aruncat în bazinul mic. M-am dus la fund.

Atunci am observat că nu am instinctele formate. Nu am dat din mâini și am rămas la fundul apei. Am stat la fundul apei aproape 2 minute, până și-a dat seama unul dintre frații mei, cel mai mare dintre frați, că eu nu mă ridic. Nu am dat nici din mâini, nici din picioare și nici nu m-am ridicat în picioare. Stăteam și înghițeam apă și mă înecam ca prostul. Noroc că a sărit și m-a ridicat și mi-a făcut respirație gură la gură. M-au salvat”, a declarat Mihai Trăistariu.

„Un val m-a tras și m-am dus la fund”

A doua experiență la limită cu apa pe care Mihai Trăistariu a avut-o a fost pe litoralul românesc, la vârsta de 20 de ani. A intrat în mare alături de trei prietene, însă un val l-a tras în larg și l-a băgat la fund. Nici de această dată, artistul nu a reușit să iasă la suprafață și a fost salvat de alți turiști.

„A doua oară s-a întâmplat pe la vreo 20 și ceva de ani. Eram în stațiunea Neptun, și acolo apa e foarte adâncă încă de la mal. După vreo patru-cinci metri, te duci la fund. Neștiind să înot, m-am dus să întâmpin valurile după o furtună. Și vreau să spun că un val m-a tras un metru mai în față și m-a dus la fund. Eram cu trei prietene.

Și tot așa, nu știu cum am făcut de săream de pe fundul apei și strigam: Ajutor. Și, într-un final, după ce înghițisem apă, m-au scos niște oameni din mare. Iar era să mor ca prostul, că dispărusem sub apă. Și atunci iar am zis că nu mai intru în apă, în veci”, a mai spus Mihai Trăistariu.

„Înghițeam apă, eram îngrozit”

Deși am spune că după cele două întâmplări Mihai Trăistariu ar sta cât mai departe de apă, ei bine, nu este așa. În urmă cu doar câțiva ani, cântărețul s-a aventurat, din nou, în mare, de data aceasta cea din Bulgaria.

Așa cum era de așteptat, Mihai Tăistariu a fost iar la doar un pas de înec, însă norocul nu l-a părăsit și turiștii au reușit să îl salveze.

„M-am dus în Bulgaria, acum câțiva ani și la fel. M-am băgat în apă și tot așa cu niște prieteni, să întâmpin valurile. Erau valuri mari și îmi plăceau. Iar m-a tras un val și m-am dus la fund și iar am stat un minut și ceva sub apă. Ieșeam cu capul, disperat, și strigam în engleză: Help

Și tot așa, m-au scos niște oameni, deci nu se mai poate, am avut noroc. Îmi amintesc secvențele alea când înghițeam apă, că eram îngrozit că nu reușeam să ies la suprafață”, a mai povesti Mihai Trăistariu.

