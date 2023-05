Mihai Trăistariu, hotărât să participe din nou la Eurovision?! Motivul pentru care ar repeta experiența: „Aș da cât e nevoie”

Anul acesta, Eurovision a fost câștigat, pentru a doua oară de Loreen din Suedia, urmată de Finlanda și Israel. Mihai Trăistariu a urmărit competiția muzicală îndeaproape și a făcut câteva mărturisiri care au surprins pe toată lumea.

Artistul a luat o decizie importantă pentru cariera sa și a recunoscut că ar mai participa încă o dată la Eurovision, însă cu o singură condiție.

Mihai Trăistariu, despre câștigătoarea Eurovision 2023

Sâmbătă, 13 mai, Eurovision 2023 a avut loc în Marea Britanie, Liverpool. La final, marea câștigătoare a fost Suedia, datorită lui Loreen, cea care a interpretat piesa „Tattoo”. Aceasta a reușit să cucerească inimile publicului, obținând 583 de puncte.

Mihai Trăistariu a vizionat concursul și a mărturisit că a simpatizat-o pe Loreen încă de la început, fiind convins că ea va fi câștigătoarea. Cât despre interpretul Finlandei, cântărețul nu are prea multe cuvinte de laudă, întrucât piesa acestuia a fost una comercială, deloc pe placul lui Mihai Trăistariu.

„Eu am pronosticat-o încă de la început pe Loreen, de când a fost aleasă de Suedia acum două luni. Deci, ce am simțit eu s-a adeverit. Și mă bucur enorm. Chiar am urmărit jurizarea, juriul a ridicat-o foarte mult.

Locul 2, Finlanda, a fost un tip măscărici, cu o piesă comercială. Foarte mulți îl preferau pe el, dar nu avea voce deloc, iar eu nu înghit astfel de lucruri. Atunci m-am bucurat că a câștigat Loreen”, a spus Mihai Trăistariu, pentru Impact.ro.

Mihai Trăistariu și-ar dori să mai participe o dată la Eurovision

Reușita lui Loreen care a reprezentat Suedia, l-a făcut pe Mihai Trăistariu să se simtă apt și încurajat să reprezinte din nou țara la Eurovision.

„Da, asta îmi dă curaj să particip, căci Loreen este al doilea concurent din toate timpurile care a câștigat de două ori.

Johnny Logan a câștigat de trei ori, iar Loreen, de două. Deci, eu îmi doresc să reprezint țara, să câștig, să fiu trimis acolo și să revin în glorie”, a mai spus artistul.

(CITEȘTE ȘI: DUPĂ EȘECUL DE LA EUROVISION, THEODOR ANDREI ANUNȚĂ CĂ REVINE PE SCENĂ CU UN PROIECT MUZICAL DE IMPACT: „E ABIA ÎNCEPUTUL”)

Mihai Trăistariu ar plăti oricât pentru o piesă cu care ar putea să câștige Eurovision

Pe de altă parte, Trăistariu a recunoscut că nu a fost nevoit să plătească până acum piesele pe care le-a interpretat, datorită trupei cu care s-a lansat, întrucât și le făceau singuri. Ulterior, după ce a devenit cunoscut, compozitorii îi ofereau melodii gratuit, însă în prezent, dacă simte că o melodie ar putea fi câștigătoare, acesta susține că ar plăti orice sumă pentru ea și ar concura la Eurovision.

„Aș da cât e nevoie. Partea bună este că eu sunt un norocos și nu mi-am plătit în viața mea o melodie. Nu-mi amintesc să fi dat bani cuiva, pentru că am avut norocul să mă lansez cu trupa Valahia și atunci făceam piesele împreună cu Costi Ioniță și Dorin Topală.

După ce m-am desprins de trupă, eram deja vedetă și mă căutau compozitorii să-mi dea piese. Eu și în ziua de zi am piese primite gratuit. Nu înseamnă că e rău sau bine, pentru că, uneori, piesele nu sunt cele mai cele, dar am învățat să triez în ultimii ani și nu mai iau chiar orice piesă. În general, nu am plătit nimic, dar dacă merită, vreau să o fac. Dacă merită și simt că e o piesă câștigătoare, sigur că o să scot bani din buzunar. Oricât e nevoie, chiar și 10.000 de euro”, a adăugat Mihai Trăistariu.

(VEZI ȘI: CINE A CÂȘTIGAT EUROVISION 2023. ESTE PENTRU A DOUA OARĂ CÂND LOREEN PUNE MÂNA PE TROFEU)