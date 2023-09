Fratele lui Mihai Trăistariu a refuzat prostituata pe care i-a adus-o artistul. Acum are plângere la Poliție că a hărțuit o profesoară. „E virgin”

Vasile Trăistariu (47 de ani), fratele lui Mihai Trăistariu (43 de ani), a ajuns în atenția poliției după ce a fost acuzat că ar fi pândit, urmărit și hărțuit o profesoară de economie. Femeia a făcut plângere la poliție pe numele pictorului și a cerut ordin de restricție.

Recent, Mihai Trăistariu s-a pricopsit cu un nou necaz. Vasile, fratele artistului, a fost reclamat la poliție de către o profesoară de economie. Femeia susține că bărbatul a urmărit-o pe stradă, a pândit-o după copaci și avea un comportament ciudat în preajma ei. Întrebat despre această situație, Mihai Trăistariu a declarat că a reușit să poarte o discuție cu fratele său, iar acesta i-ar fi spus că este îndrăgostit de femeia respectivă și chiar simte că ea este dragăstea vieții lui. Mai mult de atât, se pare că flacăra iubirii s-a aprins în inima pictorului pe vremea când el era profesor de desen în aceeași școală cu femeia.

”L-am sunat și el mi-a zis că este îndrăgostit de ea și că e iubirea vieții lui, că s-au întâlnit o dată. Ei erau colegi, că el a predat desen cu ea la aceeași școală. I se pusese pata pe profesoara aia. O urmărea, ea stătea la parter și tot o urmărea pe femeie, după copaci. Femeia avea un iubit, care a vrut să-l bată pe frati-miu. Se comporta ca un nebun, o pândea după copaci!

Mi-au trimis de la Poliție poze cu el urmărind-o după copaci, după bloc! O pândea! Așa o iubea el, de la distanță, că el e mai pămpălău așa! E religios, credincios, stă numai la biserică. El nu e violent, nu ar fi în niciun caz un pericol”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.ro.

Mihai Trăistariu: ”I-au dat interdicție”

Citește și: MIHAI TRĂISTARIU ÎȘI FACE HOTEL, DUPĂ CE TURIȘTII I-AU DISTRUS APARTAMENTELE DE PE LITORAL. „ÎMI RĂMÂN 30.000 DE EURO”

Mihai Trăistariu a mărturisit că a fost nevoit să intervină pentru a o calma pe profesoara de economie, care se simțea hărțuită de Vasile. Deși avea un comportament ciudat și deloc normal, cântărețul susține că fratele lui este un om credincios, nu este violent și nu ar reprezenta un pericol pentru nimeni. Cu toate acestea, profesoara de economie s-a simțit în pericol și a cerut ordin de restricție, iar pictorul nu are acum voie să se apropie de ea la o distanță mai mică de 50 de metri.

Am liniștit-o pe femeie, că ea se simțea hărțuită! Îi era frică de el, că un nebun o urmărește! L-au chemat să dea o declarație, el nu recunoscut nimic și i-au dat interdicție, să nu se mai apropie de ea niciodată la o distanță de 50 de metri” a mai declarat artistul.

În altă ordine de idei, Mihai Trăistariu susține că tot timpul și-a ajutat fratele, financiar, moral și chiar sentimental, însă Vasile nu a fost atât de deschis propunerilor sale. Cântărețul crede că și acum fratele lui este virgin, părere pe care i-a spus-o acestuia personal.

„Noi suntem patru frați, că părinții nu mai sunt! El este mai mare ca mine, are 47 de ani și noi, familia, am crezut tot timpul despre el că este virgin. Odată chiar i-am zis asta în față și s-a simțit foarte jignit și ofensat. I-am zis: hai să-ți începi și tu viața sexuală! Sora mea, care e profesoară de matematică în Iași, a propus să-i aducem o prostituată și să o plătim ca să înceapă și el odată, dar el s-a simțit și mai jignit.

La vreo două săptămâni distanță după discuția noastră, mă trezesc cu un telefon de la Poliție: «Am vrut să vă anunțăm să stați de vorbă cu fratele dumneavoastră că urmărește o profesoară de economie!» Femeia, disperată, a făcut reclamație la Poliție că o hărțuiește!”, a concluzionat Mihai Trăistariu.