Am făcut calculul complet! Ce pensie va primi un român, dacă a muncit exact 25 de ani

Anul 2024 a adus schimbări importante pentru pensionarii din România. În cazul acestora, pe data de 1 ianuarie pensiile s-au mărit cu 13,8%. Mai mult, noua lege prevede o recalculare până în luna septembrie a acestui an a tuturor pensiilor pe baza unei alte formule de calcul. Ce pensie va primi un român care a muncit exact 25 de ani, în urma acestor modificări?

Mulți dintre pensionarii din România se întreabă ce pensii vor primi în urma recalculărilor. În cazul unor veștile sunt bune, căci pensiile se vor mări, însă există și cazuri în care pensionarii se vor alege cu un venit mai redus.

(CITEȘTE ȘI: 27 APRILIE ADUCE CEA MAI BUNĂ VESTE PENTRU PENSIONARII DIN ROMÂNIA. PESTE 2,5 MILIOANE DE SENIORI VOR PRIMI BANII MULT MAI DEVREME DECÂT ERA PRECONIZAT)

Așa cum spuneam, în urma recalculării pensiilor, vor exista pensionari care vor beneficia de venituri mai mari, dar și unii care se vor alege cu încasări mai mici. Cei mai „privilegiați” sunt pensionarii cu o indemnizație socială minimă, care vor beneficia de o creștere semnificativă.

Cei care își doresc să afle ce pensie vor avea după această recalculare au câțiva pași simpli de parcurs. Calculul este unul ușor și pornește de la așa numitul punctaj lunar. Acesta se determină simplu, prin împărțirea salariului mediu brut la câștigul salarial mediu brut utilizat pentru elaborarea bugetului din acel an. Câștigul mediu brut utilizat la realizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 este de 6.789 de lei.

Astfel, în cazul unui pensionar care a lucrat un an cu un salariu mediu brut de 5.000 de lei (suma netă este de aproximativ 2900 lei), rezultă un punctaj de 0,73648. Ulterior, se adună punctajele astfel obținute în anul respectiv și se împarte la 12 pentru a obține punctajul anual.

Ceea ce înseamnă că în cazul pensionarului cu un venit constant de 5000 de lei brut, punctajul anual va fi de 0,73648. Mai apoi, se adună toate punctajele anuale din fiecare an de muncă al pensionarului, iar valoarea astfel obținută se înmulțește cu valoarea punctului de referință (VPR), care este de 81 de lei, începând cu 1 ianuarie 2024.

Așadar, în cazul unui pensionar care a muncit pe un salariu mediu de 5000 de lei lunar și care are o vechime de 25 de ani, calculul arată în felul următor:

0,73648 (Punctajul anual) x 25 (Numărul de ani de vechime) X 81 lei (VPR) = 1.491 lei.

Însă, este de menționat că situația este diferită în cazul celor care au muncit mai mult de 25 ani. Asta pentru că în conformitate cu noua lege a pensiilor vor fi luate în calcul și așa numitele puncte de stabilitate.

„Foarte important de ştiut este că, datorită punctelor de stabilitate, un român care a muncit peste 25 de ani va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani – 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani – 0,75 de puncte pe an şi după 35 de ani, un punct pe an. Cu alte cuvinte, dacă munceşti, primeşti”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.