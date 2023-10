Mihai Trăistariu are nevoie de o sumă fabuloasă și își pune gaj toată averea. Riscă să ajungă la sapă de lemn, dar... A ajuns în pragul disperării! Toate detaliile AICI

Mihai Trăistariu are planuri foarte serioase de afaceri pentru lunile ce vin. Cel care a reușit să-și facă o frumoasă carieră muzicală de ani buni, are de trei ani și un apetit aparte pentru afaceri. Asta face ca de foarte scurt timp latura sa antreprenorială să se fi dezvoltat foarte mult.

Fiindcă Trăistariu a dezvăluit pentru CANCAN.RO că îl bate foarte tare gândul să învestească circa un milion de euro pentru a-și dezvolta afacerile proprii de pe litoral în domeniul turismului.

La 43 de ani, Mihai Trăistariu pare din ce în ce mai aproape să-și împlinească un alt vis, cel de a deveni și proprietar de hoteluri.

„Mai întâi am vrut să-mi cumpăr un teren în zona litoralului pe care să-mi construiesc un hotel. Dar, după încheierea sezonului, am schimbat strategia. Mi-am căutat un hotel gata funcțional pe care să-l cumpăr. Și am și găsit, spre mirarea mea, câteva oportunități foarte interesante”, a precizat el pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: Fratele lui Mihai Trăistariu a refuzat prostituata pe care i-a adus-o artistul. Acum are plângere la Poliție că a hărțuit o profesoară. „E virgin”)

Cel mai atrăgător, în opinia sa, e un hotel cu peste 50 de camere pe care l-a descoperit în zona stațiunii Costinești și la care i-a cam rămas gândul. Și care ar avea un preț de pornire cifrat la circa 600.000 de euro.

Mihai Trăistariu a bătut deja litoralul în sus și-n jos în căutarea unor hoteluri pe gustul său!

„Pe lângă hotelul de la Costinești, am mai văzut și alte resorturi, prin diverse stațiuni. Și la Venus, și la Olimp, spre exemplu. Nu am vreo pretenție anume, legată de o anume stațiune. Doar să-mi placă ceea ce văd și să mă înțeleg cu proprietarul. Fiindcă dacă cineva își închipuie că voi scoate bani fără să mă uit, doar fiindcă mă cheamă cum mă cheamă, atunci se înșală!”, adaugă el.

Mihai Trăistariu nu exclude varianta să folosească chiar și un intermediar, la o adică, în timpul negocierilor, dacă va fi cazul.

„Nu e simplu deloc să intru iar dator la o bancă, după ce abia am scăpat de datoriile recente. Dar îmi surâde foarte tare ideea. Chiar dacă aș avea o rată lunară de plătit de circa 12.000 de euro, pentru câțiva ani buni de acum înainte!”, mai spune vedeta noastră după ce și-a făcut mare parte din calcule.

Mihai Trăistariu e conștient că pe lângă investiția necesară va trebui să mai adauge câteva sute de mii de euro pe modernizări, dar și pentru viitorul personal administrativ, fiindcă un hotel va necesita un alt mod de lucru decât cel cu care e el obișnuit în prezent. Și desigur, și plata unor salarii. Sector în care nu se arată deloc zgârcit.

Vedeta susține că nu dă salarii mici angajaților săi

„Camerista mea, cea cu care am colaborat până recent, a avut aproape 1.000 de euro salariu net pe lună. Dacă cel cu care lucrez își dă interesul, atunci și eu îmi arăt în felul meu faptul că-i prețuiesc munca. Așa va fi și cu cei care voi lucra și la hotel”, sună promisiunea îndrăgitei vedete.

Din primăvara primului an pandemic, 2020, Trăistariu și-a cumpărat șase apartamente în zona Mamaia Nord cu care a dat marea lovitură financiară, în fiecare an de atunci încoace.

(CITEȘTE ȘI: Turiștii i-au „găurit” buzunarul lui Mihai Trăistariu! Ireal ce au putut să facă în garsonierele scoase la închiriere, în Mamaia Nord)

În ciuda unor probleme întâmpinate cu diverși turiști mai rebeli, care i-au adus stricăciuni mai mari sau mai mici, doar în sezonul estival recent încheiat a reușit să rămână cu un profit de 30.000 de euro, net.

În plus, planurile de afaceri ale lui Mihai Trăistariu nu se opresc doar la zona litoralului. Nu a renunțat deloc la ideea ca peste cinci sau șase ani să-și cumpere și o pensiune la munte, cel mai probabil în zona orașului Piatra Neamț, adică exact acolo unde s-a născut și a copilărit.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.