Nu e banc! Ce a pățit un grup de turiști din Craiova la cazarea din Costinești. Ce au putut să găsească în hotelul de 3 stele

Un grup de turiști din Craiova au venit pe litoralul românesc, pentru a-și efectua concediul. Au ales să se cazeze într-un hotel de 3 stele din Costinești, însă condițiile pe care le-au găsit în unitatea turistică i-au nemulțumit. O experiență care ar fi trebuit să fie plăcută și relaxantă pentru turiștii olteni veniți pe litoral s-a transformat într-una fără confortul la care sperau. Iată mai jos, în articol, ce au putut să găsească în unitatea de cazare din Costinești.

Înainte de a sosi în stațiunea Costinești, grupul de turiști din Craiova și-au făcut rezervare. Au optat pentru trei camere matrimoniale în „stațiunea tineretului”. Însă, odată ajunși la destinație, au realizat că „socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din târg”. Cazarea a fost efectuată la un hotel de 3 stele din stațiune.

„Colcăie gângăniile prin camere și baie, miroase oribil”

Deși au rezervat trei camere matrimoniale, odată ajunși la unitatea turistică au avut parte de un șoc. Turiștii au realizat că, de fapt, exista un singur apartament cu trei camere și un singur grup sanitar. Una dintre turistele venite să se distreze la malul mării a explicat faptul că nu au avut parte de condițiile la care se așteptau, iar imaginile de pe internet nu se „pupă cu realitatea”.

„Hotelul din Costinești, cea mai proastă cazare, o minciună totală în realitate față de poze. Niște escroci care nu știu din ce să mai facă bani. Am cerut 3 camere matrimoniale și ni s-a dat un apartament cu 3 camere și o baie comună. Colcăie gângăniile prin camere și baie, miroase oribil. Nu ți se oferă nici măcar o mătură să o folosești în cameră!”, a spus Maria, turista care își dorea un concediu plăcut la malul mării.

Ce au pățit turiștii la cazarea din Costinești

Dar acestea nu sunt singurele aspecte neplăcute pe care le-au sesizat turiștii din Craiova. În decursul sejurului petrecut în Costinești și, implicit, la cazarea respectivă, turiștii au sesizat că apa este oprită, iar aerul condiționat este, de asemenea, oprit de la panoul electric. Totodată, turista susține că au dorit să prelungească șederea cu încă o noapte, împinși fiind de faptul că autoturismul a prezentat o defecțiune care trebuia rezolvată rapid. Însă, dorința nu le-a fost împlinită. Li s-a spus că vor să încaseze bani „din altă parte, pe un sejur mai lung”. În cele din urmă, au plecat de la cazarea din Costinești.

„Apa se oprește, aerul condiționat ți-l opresc când vor ei de la panoul electric. Pentru ce plătești 190 de lei? În momentul când ni s-a stricat mașina, cu o zi înainte de plecarea din cazare, am cerut să mai rămânem o noapte pentru a lăsa mașina la un mecanic. Eram cu o fetița de un an și jumătate după noi, prin soare și căldură, iar cei de acolo ne-au spus că ei vor să facă bani din altă parte, pe un sejur mai lung. Am spus că este în regulă și am cerut măcar să ne lase la piscină cu fetița, să mai treacă timpul, și au baricadat piscina să nu o putem folosi, cică din probleme tehnice”, a mai spus turista, potrivit ReplicaOnline.ro.

Sursă foto: colaj Pixabay