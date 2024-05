Cum gestionează finanțele Flick și Denisa Filcea? “Mă ocup eu ca să nu îl supun la o chestie care poate ar fi inconfortabilă”

Chiar dacă sunt de doar patru ani împreună, Flick și Denisa Filcea au găsit încă de la debutul relației rețeta conviețuirii armonioase. De doi ani, cuplul experimentează rolul părinți, de când în viața lor a apărut Eva Maria, copia în miniatură a Denisei, un copil dorit și foarte iubit, care i-a responsabilizat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, soția lui Flick a povestit cum gestionează finanțele familiei, dar și schimbarea pe care au făcut-o o dată cu nașterea fiicei lor.

Denisa Filcea este influencer, dar are și un business constând în cursuri online de dezvoltare personală și inteligență emoțională, pe care ea le predă. Soția lui Flick investește constant în propria educație, dorindu-și să ofere, mai departe, cursanților cele mai noi informații din diferite domenii de interes.

Denisa Filcea și Flick îi asigură viitorul fiicei lor: „Avem contul respectiv de când am aflat că sunt însărcinată”

Șatena a pus dintotdeauna pe primul plan familia, iar de când ea și Flick au devenit părinți au decis să cotizeze pentru viitorul ei. “Avem un fond comun pentru Eva, unde lunar punem amândoi o anumită sumă de bani, avem contul respectiv de când am aflat că sunt însărcinată. Bănuți pe care îi strângem pentru studiile Evei sau pentru ce va vrea ea să aibă în viață”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, Denisa Filcea.

CITEȘTE ȘI: REACȚIA FABULOASĂ A SOȚIEI LUI FLICK, DUPĂ CE A FOST … ACUZATĂ CĂ A ESCROCAT ȘI A FUGIT ÎN VACANȚĂ

De altfel, influcencerul a adăugat că împreună cu soțul gestionează foarte bine finanțele familiei, specificând totodată că ea este cea care investește mai mult în confort și îl surprinde și pe Flick cu lucruri care știe că îi plac, dar pe care el poate ar ezita să și le achiziționeze. “Flick se ocupă de tot ce înseamnă casă, eu mă ocup ca să aibă lucruri drăguțe, să aibă tot ce merită și tot ce el nu și-ar cumpăra mai scump, poate ceasuri mai scumpe, haine pe care știu că el nu și le-ar lua, mă ocup eu de ele”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Denisa Filcea.

Călătoresc la o clasă superioară, nu economic

Și tot în acest an, partenera lui Flick a mai bifat o premieră. Mari amatori de vacanțe, cei doi obișnuiesc să călătorească destul de mult și și-au păstrat acest obicei și de când o au pe fiica lor. “Când mergem în vacanță, uite, de exemplu în 2024 să mergem în călătorii și să zburăm la o clasă superioară, nu economic. Și pentru că e o dorință de-a mea, mă ocup eu de bilete ca să nu îl supun pe el la o chestie care, poate, ar fi inconfortabilă sau nu și-ar dori-o și ar face-o doar pentru mine. Dacă mi-o doresc, o susțin și cam așa se întâmplă lucrurile”, ne-a povestit ea.

Spre exemplu, vara va fi una plină pentru soții Flicea, care au pus deja pe hartă destinații precum: Marea Britanie, Franța, dar și Asia.

“Mergem în foarte multe locuri. Mergem în iunie în UK pentru că am un curs la Oxford, fac un curs de branding și marketing la Oxford și e offline, durează o săptămână totul. După aceea de ziua Evei, care va împlini 2 ani vreau să îi facem o surpriză și vom ajunge la Disneyland, vreau să vină Minnie la ziua ei, pentru că îi place Minnie. După aceea de ziua mea în iunie probabil vom avea din nou o călătorie mai lungă de 3-4 săptămâni, probabil în Asia. Călătorim mult, lumea spune vacanțe, eu spun că e un stil de viață, pentru că lucrăm din vacanța asta”, a precizat soția lui Flick.

VEZI ȘI: SOȚIA LUI FLICK, SCOASĂ DE URGENȚĂ DIN HOTEL LA NEW YORK: „NU MI-AM LUAT NICI MĂCAR TELEFONUL”. NU A FOST VORBA DESPRE SIMULARE

Denisa Filcea nu mai șofează în București

Orginară din Oradea, Denisa Filcea a renunțat la statutul de șofer de când s-a mutat în Capitală. Așa că Flick Domnul Rimă este cel care are controlul volanului și el este cel care decide ce bijuterie pe patru roți conduce. “De exemplu, cu mașinile, eu nu sunt pasionată de mașini. Nu am mașină în București. Când am venit de la Oradea mi-am vândut mașina de acolo, deci e mașina lui, pe care o cumpără el, o conduce el, ceea ce vrea el își ia”, ne-a spus ea. Schimbarea făcută a fost tot în beneficiul familiei, întrucât călătoresc întotdeauna împreună, indiferent de scopul deplasării. “Peste tot unde mergem, mergem împreună. Dacă am undeva de mers, îl rog să vină cu mine ca să fie și Eva cu noi doi. Fetița e foarte sociabilă”, a punctat ea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.