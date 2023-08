Soția lui Flick, scoasă de urgență din hotel la New York: „Nu mi-am luat nici măcar telefonul”. Nu a fost vorba despre simulare

Flick și Denisa Filcea au ales să plece într-o binemeritată vacanță. Cei doi soți și-au luat fetița, pe micuța Eva, în vârstă de 1 an, și au ales ca destinație America. Familia a avut parte de un incident neplăcut, în timp ce se afla în camera de hotel din New York.

Flick și Denisa Filcea trăiesc o poveste de iubire de mai mult timp, iar în anul 2020 cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit, într-un cadru parcă desprins din basme. Doi ani mai târziu, șatena a adus pe lume primul copil, o fetiță pe nume Eva. De când au devenit părinți, cei doi soți petrec mai mult timp în familie și au grijă să nu rateze momentele unice din primii ani din viață ai micuței.

Recent, Flick și Denisa au decis să se relaxeze și să organizeze o vacanță. Însă, ceea ce se dorea a fi o experiență inedită s-a transformat într-o întâmplare mai puțin plăcută.

Flick și Denisa Filcea, speriați de alarma de incendiu din hotelul în care erau cazați: „În momentul ăla faci lucrurile total invers”

Soția fostului om de radio a mărturisit că ea și Flick se aflau în cameră, în momentul în care a pornit alarma de incendiu, iar panica s-a instalat în întreg hotelul.

„A fost foarte interesant! Ideea e că mi-am dat seama că toată viața noastră ne pregătim pentru anumite lucruri… Am făcut exerciții pentru incendiu la școală de trei ori pe an, dar în momentul ăla faci lucrurile total invers. Era coadă la lift, deși scrie pe lift că în caz de incendiu trebuie coborâte scările. Oamenii gândesc altfel în momentul ăla”, a mărturisit Denisa, pentru Antena Stars.

Denisa Filcea a mai spus că primul lucru pe care l-a făcut a fost să o ia pe Eva și a ieșit din cameră, fără să se mai gândească la alte lucruri importante pe care le-a abandonat.

„O altă chestie care m-a surprins la mine! Deși aveam foarte multe lucruri scumpe în cameră și întotdeauna m-am gândit de ce să las lucrurile acolo când poate am două minute să salvez ceva. Ideea e că nici nu m-am gândit, am auzit alarma, mi-am luat ceva pe mine, am luat-o pe Eva și am ieșit din cameră cu Flick. Nu am luat absolut nimic, nici măcar telefonul. Nu a fost o chestie intenționată, acela a fost primul instinct”, a mai adăugat soția lui Flick.

Din fericire, alarma s-a dovedit a fi una falsă, pornită cel mai probabil de la un hotelier care a aprins o țigară în cameră.

„A fost o alarmă declanșată de la etajul 4 de cineva care a aprins o țigară în cameră sau a aprins ceva în cameră. A fost o alarmă declanșată pe bune, dar nu a fost un lucru foarte grav”, a conchis șatena.

