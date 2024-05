Reacția incredibilă a lui Sean Diddy, după ce videoclipul în care o bate cu bestialitate pe fosta iubită a ajuns public: „Am fost un distrus”

Sean Diddy (54 de ani) se află în centrul atenției, pe numele său fiind deschis un dosar controversat. Este acuzat, printre altele, de implicare în trafic sexual și trafic de persoane. Recent, în spațiul public a apărut un videoclip în care rapperul o bate cu bestialitate pe fosta sa iubită, Cassie Ventura. Cântărețul american a avut o primă reacție, după ce imaginile au îngrozit opinia publică. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Sean Diddy este cercetat într-un dosar controversat. Printre altele, este acuzat de implicare în trafic sexual și trafic de persoane. În spațiul public a apărut un videoclip care stârnește revoltă, indignare și groază. Rapperul în vârstă de 54 de ani a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui hotel în timp ce își agresează fizic fosta iubită. Este vorba despre un incident petrecut în martie 2016.

CNN a publicat imaginile care au stârnit revoltă. Bătaia încasată de Cassie Ventura a fost surprinsă de camerele de supraveghere. În videoclip se poate observa cum Sean Diddy este acoperit în zona lombară cu un prosop alb și aleargă pe un coridor. Apoi, ajunge lângă cea care i-a fost, atunci, iubită.

Cassie Ventura aștepta liftul, pentru a părăsi hotelul. Atunci, rapperul s-a năpustit asupra ei și a lovit-o cu bestialitate. Camerele video au surprins momentul în care Cassie Ventura este agresată fizic, fiind pusă la podea și lovită în repetate rânduri. Apoi, este târâtă de cel care i-a fost iubit.

Imaginile au ajuns în spațiul public în cursul zilei de vineri, 17 mai 2024. Rapperul Sean „Diddy” Combs a reacționat, după ce a văzut videoclipul îngrozitor care circulă în presa străină și pe internet. În noiembrie, fosta sa iubită l-a dat în judecată, menționând faptul că a fost abuzată emoționalt, fizic și sexual ani la rând. Sean Diddy a susținut că „a fost un distrus” și că „nu are nicio scuză”. Mai mult, s-a declarat „dezgustat” de comportamentul pe care l-a avut atunci.

„Este atât de greu să meditezi asupra celor mai întunecate momente din viața ta, dar uneori trebuie să faci asta. Am fost un distrus, am ajuns la fundul sacului. Dar nu am nicio scuză. Comportamentul meu din acel videoclip este de neiertat. Sunt dezgustat”, a spus rapperul.