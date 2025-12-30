Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu...”

Britney Spears a transmis un mesaj cu dublu sens după ce mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv fiul ei Preston și mama ei Lynne, au petrecut Crăciunul în Louisiana alături de sora ei, Jamie Lynn Spears.

Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, a distribuit duminică, 28 decembrie, o postare pe Instagram care conținea o fotografie cu un brad de Crăciun și o descriere care părea să reprezinte un mesaj sarcastică adresat familiei sale, scrie People.

„Crăciun fericit familiei mele frumoase, care nu m-a lipsit niciodată de respect, nu mi-a făcut rău, nu a făcut niciodată ceva complet inacceptabil sau nu mi-a provocat traume incredibile, genul de traume pe care să nu le poți repara… Dragei mele familii dulci și inocente… îmi pare atât de rău că am fost ocupată Crăciunul acesta, dar cu siguranță voi veni și vă voi surprinde în curând… Abia aștept”, a scris ea.

Britney și-a încheiat mesajul cu un salut adresat fiice de 7 ani a lui Jamie Lynn, Ivey. „Vreau doar să te țin în brațe, dragostea mea”, a scris ea.

Ce a făcut Britney Spears de Crăciun

O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Britney a petrecut Crăciunul cu fiul ei, Jayden, în vârstă de 19 ani, pe care îl are cu fostul soț Kevin Federline.

„Britney s-a distrat de minune sărbătorind Crăciunul cu Jayden – a fost o sărbătoare foarte specială”, a spus sursa.

Preston, în vârstă de 20 de ani, a petrecut Crăciunul cu bunica sa, Lynne, în vârstă de 70 de ani, mătușa Jamie Lynn, în vârstă de 34 de ani, și fiicele lui Jamie Lynn, Maddie, în vârstă de 17 ani, și Ivey.

Britney a fost deschisă în trecut despre sentimentele sale contradictorii față de membrii familiei sale și a scris despre legătura lor complicată în memoriile sale din 2023, The Woman in Me.

„Va fi mereu sora mea și o iubesc pe ea și frumoasa ei familie. Mă străduiesc să simt mai multă compasiune decât furie față de ea și față de toți cei care simt că mi-au făcut o nedreptate. Nu este ușor”, a scris Britney despre sora sa.

Între timp, Jamie Lynn a declarat pentru PEOPLE în 2022 că „a încercat doar să fie de ajutor” când a venit vorba de situația tutelei lui Britney.

