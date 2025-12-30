Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…”

Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…”

De: Daniel Matei 30/12/2025 | 07:50
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu...”
Sursa foto: Profimedia

Britney Spears a transmis un mesaj cu dublu sens după ce mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv fiul ei Preston și mama ei Lynne, au petrecut Crăciunul în Louisiana alături de sora ei, Jamie Lynn Spears.

Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, a distribuit duminică, 28 decembrie, o postare pe Instagram care conținea o fotografie cu un brad de Crăciun și o descriere care părea să reprezinte un mesaj sarcastică adresat familiei sale, scrie People.

„Crăciun fericit familiei mele frumoase, care nu m-a lipsit niciodată de respect, nu mi-a făcut rău, nu a făcut niciodată ceva complet inacceptabil sau nu mi-a provocat traume incredibile, genul de traume pe care să nu le poți repara… Dragei mele familii dulci și inocente… îmi pare atât de rău că am fost ocupată Crăciunul acesta, dar cu siguranță voi veni și vă voi surprinde în curând… Abia aștept”, a scris ea.

Britney și-a încheiat mesajul cu un salut adresat fiice de 7 ani a lui Jamie Lynn, Ivey. „Vreau doar să te țin în brațe, dragostea mea”, a scris ea.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Ce a făcut Britney Spears de Crăciun

O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Britney a petrecut Crăciunul cu fiul ei, Jayden, în vârstă de 19 ani, pe care îl are cu fostul soț Kevin Federline.

„Britney s-a distrat de minune sărbătorind Crăciunul cu Jayden – a fost o sărbătoare foarte specială”, a spus sursa.

Preston, în vârstă de 20 de ani, a petrecut Crăciunul cu bunica sa, Lynne, în vârstă de 70 de ani, mătușa Jamie Lynn, în vârstă de 34 de ani, și fiicele lui Jamie Lynn, Maddie, în vârstă de 17 ani, și Ivey.

Britney a fost deschisă în trecut despre sentimentele sale contradictorii față de membrii familiei sale și a scris despre legătura lor complicată în memoriile sale din 2023, The Woman in Me.

„Va fi mereu sora mea și o iubesc pe ea și frumoasa ei familie. Mă străduiesc să simt mai multă compasiune decât furie față de ea și față de toți cei care simt că mi-au făcut o nedreptate. Nu este ușor”, a scris Britney despre sora sa.

Între timp, Jamie Lynn a declarat pentru PEOPLE în 2022 că „a încercat doar să fie de ajutor” când a venit vorba de situația tutelei lui Britney.

CITEȘTE ȘI:

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”
Showbiz internațional
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam…
Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire
Showbiz internațional
Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei ...
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru ...
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru iubita lui Nicușor Dan
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” ...
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” iar Șuie Paparude concertează la Control
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
Încă o lovitură pentru Dan Petrescu! Și bolnav, și fără bani
Încă o lovitură pentru Dan Petrescu! Și bolnav, și fără bani
Vezi toate știrile
×