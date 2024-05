Primar din Gorj, cercetat după ce ar fi lovit cu mașina o simpatizantă a unui partid advers! Edilul susține o altă variantă

Un primar din Gorj, din comuna Stejari, este cercetat de autoritățile române, după ce ar fi lovit cu mașina o tânără de 24 de ani, care simpatizează un partid advers. Edilul, însă, susține o altă variantă. Potrivit datelor, ar fi ieșit pozitiv la DrugTest. Informațiile se regăsesc mai jos, în articol.

Primarul comunei Stejari, din Gorj, Robert Ionuț Paiuși, a ajuns în centrul atenției autorităților române, după ce ar fi lovit cu mașina o simpatizantă a unui partid advers. Mai cu seamă, este vorba despre o tânără în vârstă de 24 de ani care se afla în echipa de campanie a candidatului AUR pentru primărie.

În plină campanie electorală, primarul PSD ar fi lovit cu mașina o simpatizantă a partidului AUR. Tânăra în vârstă de 24 de ani se afla în localitate, iar edilul comunei Stejari ar fi acroșat-o cu oglinda dreaptă. Ar fi fost lovită în zona coastelor, ulterior ajungând la spital. Mai mult, primarul ar fi părăsit locul în care a acroșat-o pe tânără și ar fi mers direct la sediul instituției. Oamenii legii l-au găsit pe edil la sediul primăriei. A ieșit negativ la Alcooltest. La aparatul DrugTest, ar fi indicat o valoare pozitivă.

Totuși, primarul comunei Stejari din județul Gorj susține o altă variantă. Bărbatul a mărturisit că nu ar fi avut loc niciun incident „deosebit” în localitate. În plus, susține că ar fi o poveste inventată de AUR, partidul advers. Edilul a susținut că susținătorii partidului respectiv i-ar fi rupt oglinda autoturismului. În cursul zilei de duminică, 19 mai 2024, într-un live pe Facebook, edilul din Stejari a susținut că „cineva a dat cu pumnul în oglindă”, incidentul având loc în jurul orei 10:50, când mergea spre primărie. A considerat că „nu este ceva wow” pentru a apela poliția și că ar fi fost amenințat.

„Astăzi, în jurul orei 10.50, mă îndreptam către biroul primăriei. Ulterior, în fața mea erau cei de la AUR. Am încetinit mașina, m-am dat pe mijloc ca să poată să treacă. Când mă deplasam printre ei, cineva mi-a dat cu pumnul în oglindă. Sau cu mâna. Am vrut să mă dau jos, dar am văzut că deja veneau spre mine agitați. Ulterior, mi-am continuat mersul înspre primărie. Am considerat că nu este ceva wow ca să pot suna la poliție. Acum, cei de la AUR au venit, că am dat peste ei, că i-am lovit, că au chemat Salvarea. Vă dați seama, scenariu din ăla, de Sergiu Nicolaescu. Au venit cu amenințări”, a transmis primarul Robert Ionuț Paiuși.