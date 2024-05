Ea este bunicuța Maria, în vârstă de 93 de ani, care candidează la primărie! Bătrânica vrea să-i ajute pe pensionari

Să vezi și să nu crezi! O bătrână, în vârstă de 93 de ani, a ajuns să candideze la primărie, fiind înscrisă pe lista de candidați chiar de nepotul ei. Ștefan Zară vrea să ajungă primarul Sibiului și duce o luptă strânsă pentru ca visul său să devină realitate. Pentru a avea un sprijin imens, candidatul din partea Partidului Ecologist s-a gândit să-și pună toată familia pe lista de consilieri: bunica, mama și fratele. Maria este pensionară și s-a ales cu un venit modest din partea statului după o viață plină de muncă. Își dorește să ocupe o funcție publică, în ciuda vârstei înaintate, pentru a-i ajuta pe pensionari.

Situație controversată în județul Sibiu. Bunica Maria, în vârstă de 93 de ani, s-a trezit protagonistă într-un scandal uriaș, după ce numele ei a apărut pe listele ecologiștilor sibieni. Concret, nepotul ei candidează la Primăria Sibiu din partea Partidului Ecologist și s-a gândit să-și înscrie pe listele de Consilieri Locali întreaga lui familie. Pentru a avea un sprijin necondiționat la scaunul de primar, Ștefan Zară și-a dorit ca bunica lui de 93 de ani să devină vocea pensionarilor „uitați” de autoritățile statului.

Vârstnica a devenit rapid o figură politică puțin controversată. Are 93 de ani și o pensie modestă în valoare de 1000 de lei. Bunica Maria este de părere că toate s-au scumpit în vremurile noastre și pensionarii nu-și permit să mai aibă un trai bun cu veniturile pe care le primesc de la stat. După o viață plină de muncă, bătrâna s-a ales cu o sumă mică.

„Am pensie 1.000 de lei. Mă descurc mai greu. Ce să fac că toate-s scumpe acum. Toate s-au scumpit. Am lucrat toată viața, dar ce să facem, trecem peste toate.”, a mărturisit bătrâna, pentru Ziua Online.

Ștefan Zară i-a lăsat pe toți mască în momentul în care a încercat să găsească o explicație pentru faptul că și-a pus bunica de 93 de ani să candideze pentru primărie. Politicianul se mândrește cu bunica lui și spune că femeia este încă în „putere”, chiar dacă are o vârstă înaintată. Mama bărbatului are 65 de ani, însă este nelipsită de pe listele de consilieri locali care candidează la Primăria Sibiu.

„Bunica întotdeauna m-a susținut în ceea ce fac și ne mândrim cu ea. Ea m-a crescut. De pe la șase luni m-au adus la țară, unde am copilărit. Aici am avut și stupi până prin 2015, când am candidat la Camera Deputaților.

Bunica mereu m-a sprijinit și am trecut peste toate. Contează foarte mult să ai pe cineva alături care să îți spună bună dimineața, care să se intereseze de soarta ta. Am insistat de data aceasta, având în vedere că este un partid ecologist, să o punem și pe ea. Consider că vocea pensionarilor trebuie auzită, mai ales când vine vorba de pensiile lor care sunt o problemă reală de care nimeni nu spune nimic. De aceea o avem alături, o avem lângă noi”, a explicat nepotul ei, pentru aceeași sursă.