Circ electoral în Dâmbovița! Candidații s-au „camuflat” în haine arăbești și cântă la tobe, în mijlocul străzii

De Florii, localnicii dintr-o comună din Dâmbovița au avut parte de o surpriză. În mijlocul străzii, în comuna Mănești, liberalii au ieșit „camuflați” în haine arăbești și au cântat la tobe. Printre aceștia s-a aflat și candidatul Nicolae Marian Mira. Vezi mai jos informațiile.

În ziua de Florii, localnicii unei comune din Dâmbovița au avut parte de o reală surpriză din partea unui candidat liberal. Liberalii au ieșit în stradă, cântând la tobe, într-o ținută demnă de peliculele din Dubai. S-au „camuflat” în haine arăbești și au început să bată tobele pe uliță.

De altfel, din imaginile surprinse în comuna Mănești din județul Dâmbovița, localnicii au ieșit pe uliță și au fost martori la acțiunea preelectorală. De asemenea, unii dintre localnici au scos telefoanele din buzunare și au început să filmeze, pas cu pas, întregul circ electoral din Dâmbovița. De altfel, trupa de toboșari a fost însoțită și de un chitarist. Printre cei care s-au filmat în campania preelectorală se numără candidatul Nicolae Marian Mira.

Despre momentul desfășurat pe uliță a vorbit și senatorul Virgil Guran. Președintele liberal din județ susține că Nicolae Marian Mira ar putea avea succes la alegeri, anul acesta.

„Nu ştiu de unde ideea, probabil candidatul a făcut acest lucru. Am trecut pe acolo, am văzut şi eu, dar eu am plecat mai departe. Este adevărat. Da, cred că au avut succes, bănuiesc. Am văzut că s-au adunat oameni mulţi acolo. Am vorbit cu câţiva cetăţeni acolo, dar eu cred că va avea succes candidatul pentru că acolo este un primar care a făcut jaf, efectiv”, a declarat marţi, 30 aprilie 2024, pentru Agerpres, preşedintele PNL Dâmboviţa, senatorul Virgil Guran.