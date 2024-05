Ebrahim Raisi, președintele Iranului, a murit în accident aviatic. Ce a spus un analist militar despre incidentul care a cutremurat lumea politică

Decesul lui Ebrahim Raisi (63 de ani), președintele Iranului, a fost confirmat. În urmă cu o zi, bărbatul se afla într-un elicopter care zbura în estul Azerbaidjanului. La bord se afla și ministrul de externe al țării. Un analist militar a vorbit despre incidentul care a cutremurat lumea politică. Informațiile se regăsesc mai jos.

În cursul zilei de duminică, 19 mai 2024, Ebrahim Raisi, președintele Iranului, se afla la bordul unui elicopter. Inițial, televiziunea de stat iraniană a oferit informația potrivit căreia aparatul de zbor s-ar fi prăbușit la 600 de kilometri de Teheran, în estul Azerbaidjanului. Aparatul de zbor se afla într-un convoi de alte trei elicoptere. În zona în care aeronava s-a prăbușit au pornit salvatorii.

Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că la bordul aparatului de zbor se aflau președintele Iranului și ministrul de externe al țării. Ebrahim Raisi (63 de ani) și Hossein Amir-Abdollahian (60 de ani) au fost găsiți fără suflare. La bordul aeronavei se mai aflau Malek Rahmati și Ayatollahul Mohammad Ali Ale-Hashem, reprezentantul Liderului Revoluției Islamice în provincia Azerbaidjanul de Est, generalul Seyed Mehdi Mousavi, pilotul, tehnicianul, copilotul, un membru al Corpului Ansar al-Mahni, o brigadă a Gărzilor Revoluționare Islamice.

Un analist militar a vorbit despre incidentul aviatic petrecut duminică, 19 mai. Este cutremur în lumea politică iraniană, iar astăzi a fost convocată o întâlnire de urgență. Analistul militar Cedric Leighton a oferit câteva explicații pentru CNN, referitore la incidentul aviatic în care nouă persoane au decedat. A precizat care ar putea fi factorii care ar fi putut să contribuie la prăbușirea elicopterului.

