Elicopterul în care se afla președintele Iranului Ebrahim Raisi s-ar fi prăbușit. Breaking news

Elicopterul în care se afla Ebrahim Raisi (63 de ani), președintele Iranului, s-ar fi prăbușit în urmă cu puțin timp. Incidentul aviatic despre care presa străină oferă informații a avut loc în estul Azerbaidjanului, la 600 de kilometri de Teheran. Iată informațiile de ultim moment, mai jos, în articol.

Potrivit informațiilor oferite de televiziunea de stat iraniană, un incident aviatic a avut loc în cursul zilei de duminică, 19 mai 2024. Conform datelor, un elicopter în care se afla Ebrahim Raisi, președintele Iranului, s-ar fi prăbușit la 600 de kilometri de Teheran. Aparatul de zbor se afla într-un convoi de alte 3 elicoptere.

Ultimele date arată că salvatorii iranieni încearcă să ajungă la elicopterul care ar fi fost implicat în incidentul aviatic. La bordul aparatului de zbor s-ar fi aflat un grup de persoane. Printre acestea, ar fi fost și președintele statului iranian, arată APnews.com.

Televiziunea de stat a mai transmis că elicopterul ar fi avut o „aterizare dificilă”. În cursul zilei de duminică, președintele Ebrahim Raisi a fost prezent la inaugurarea unui baraj pe râul Aras. S-a aflat în prezența lui Ilham Aliyev, preşedintele Azerbaidjanului.

***BREAKING*** HUGE

Helicopter carrying President Raisi in East Azerbaijan crashes.

Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported.

Source AP and Iranian… pic.twitter.com/CRwvwSFsIG

— Angelo Giuliano 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) May 19, 2024