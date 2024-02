Flick, tâlhărit de o maimuță. Vacanță cu peripeții pentru Domnul Rimă și Denisa Filcea: ”Nu era deloc liniștită”

Denisa Flice și Flick se află în aceste zile într-o vacanță exotică în Mauritius. Alături de fetița lor, Eva Maria, Domnul Rimă și soția lui au explorat cele mai necunoscute zone și atracții turistice al insulei. Pe lângă relaxare și momentele unice, cei trei au avut parte din de câteva momente tensionate. Vacanța s-a desfășurat conform planurilor, însă cu o excepție. În căutarea maimuțelor care trăiesc în habitatul lor natural, Flick a avut parte de un incident.

Călătoria în Mauritius s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate decizii, însă până la un anumit punct. Flick și Denisa au decis să exploreze insula exotică în lung și-n lat, dar și să aibă grijă ca micuța Eva Maria să nu rateze nicio minunăție a naturii.

Citește și: SOȚIA LUI FLICK, SCOASĂ DE URGENȚĂ DIN HOTEL LA NEW YORK: „NU MI-AM LUAT NICI MĂCAR TELEFONUL”. NU A FOST VORBA DESPRE SIMULARE

Denisa Filcea și Flick, vacanță cu peripeții în Mauritius

Printre planurile pe care deja le îndepliniseră pe insulă, cei doi părinți au avut o misiune destul de complicată și neprevăzută de îndeplinit: să caute maimuțe care trăiesc în habitatul lor natural. Înainte de a porni în această călătorie palpitantă, cei trei au încercat să viziteze grădina Zoo, însă nu a fost posibil accesul în zona unde erau găzduite maimuțele. Astfel, cei trei au pornit în explorarea insulei, implicit în căutarea maimuțelor.

„Mă bucur enorm de experiența pe care o trăiesc alături de Eva Maria. A văzut aici absolut toate animalele ei preferate din cărticelele de acasă. Are o carte cu melc pe care și-a ales-o pentru bagaj și a văzut aici și melci. Ea singură i-a văzut și ni i-a arătat nouă. Încă de acasă, i-am spus că aici vom vedea maimuțe, însă la Zoo era închis la maimuțe pentru că le mutau în altă parte. Așadar, ieri am explorat insula în căutarea maimuțelor. Vreau ca tot ce îi promit să mă țin de cuvânt și să nu o mint/păcălesc cu absolut nimic. Am ajuns la un loc sacru pentru Hinduși (ei vin aici să aducă ofrande și să se roage zeilor), unde am găsit această maimuță aparent liniștită. În realitate, nu era deloc liniștită și nu i-a plăcut deloc de Flick (după cum puteți vedea), nici banana de la el nu a vrut-o.”, povestește Denisa pe Instagram.

În cadrul postării din social media, Denisa Filcea a mărturisit că soțul ei nu a fost rănit, însă experiența cu maimuțele a fost destul de neplăcută și chiar a trecut printr-o sperietură zdravănă. Însă, poate cel mai important aspect, soția Domnului Rimă se consideră fericită de faptul că micuța Eva Maria a fost foarte încântată de interacțiunea cu maimuțele.

”Eu m-am speriat teribil și am plecat de acolo, dar Eva Maria a fost foarte incantată când a văzut-o pe Mamu. Am continuat căutarea, am fost și în capitală în Port Louis, am văzut peisaje superbe, cascade, sate tradiționale și un vulcan. Misiune îndeplinită! Am găsit maimuțele în habitatul lor natural. Flick, tâlhărit de o maimuță. Eva Maria a fost extrem de încântată și fericită, noi ne-am super bucurat alături de ea. O experiență genială, nu am cuvinte”, a scris Denisa Filcea în mediul online.

Citește și: FLICK ȘI DENISA FILCEA AU UITAT DE VIAȚA DE CUPLU! MOTIVUL PENTRU CARE CEI DOI NU MAI PETREC MOMENTE INTIME ÎMPREUNĂ: