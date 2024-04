Vacanța lui Flick cu Denisa a fost de vis, dar s-a terminat….. “Blestemul” i-a lovit din nou!

Denisa și Flick abia ce s-au întors dintr-o vacanță din Asia, acolo unde au vizitat cele mai interesante puncte turistice. Nevasta cunoscutului om de media și-a promis că atunci când se va întoarce în Malaezia o va face când va fi împlinită. Iar acum, la distanță de 10 ani de ultima vizită, a revenit în locul drag sufletului ei. Denisa admite, însă, că și Singapore este unul dintre locurile care au o semnificație aparte pentru sufletul ei. Sejurul a fost perfect până în momentul întoarcerii. Pentru că, așa cum chiar Denisa a ținut să precizeze pentru CANCAN.RO, „blestemul” călătoriilor i-a lovit din nou!

Denisa și Flick, peripeții cu consecințe pe aeroport

CANCAN.RO: Denisa, mă bucur tare mult că ne reîntâlnim. Tocmai v-ați întors din vacanță, din ce am văzut.

Denisa Filcea: Da, tocmai ne-am întors din vacanță din Asia. Suntem bine, mă bucur și eu că ne-am întâlnit.

CANCAN.RO: Cum a fost sejurul? Am înțeles că a fost și cu ceva peripeții la întoarcere…

Denisa Filcea: Da, avem ceva cu bagajele în ultima perioadă. A fost foarte frumos, extrem de frumos, din viitor. Aș putea să spun că este din viitor, dar este un viitor inexistent pentru europeni.

CANCAN.RO: Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo?

Denisa Filcea: Mi-au plăcut frumusețea oamenilor, empatia oamenilor, faptul că sunt săritori și gata să te ajute. Am rugat oamenii pe stradă să ne comande un taxi sau să ne dea hotspot. Se opreau din drumul lor pentru a ne ajuta. Mi-a plăcut curățenia, este foarte curat, oamenii sunt civilizați.

CANCAN.RO: Ți-a rămas inima acolo? În afară de bagaje, că am înțeles că și bagajele au rămas acolo

Denisa Filcea: – Da, bagajele au rămas undeva pe drum și o parte din noi, cu siguranță, da.

Denisa a absolvit un curs la Harvard, iar acum urmează să studieze la Oxford

CANCAN.RO: Tu ai devenit mult mai cunoscută după ce te-ai căsătorit cu Flick. Cum gestionezi faima pentru că, bănuiesc, că a venit dintr-odată

Denisa Filcea: Nu o gestionez în vreun fel. Nu sunt o persoană care să își dorească multă expunere. Îmi văd de viața mea, mă concentrez pe familie și pe partea profesională. Încerc să fac lucrurile discret și intim.

CANCAN.RO: Care este modelul tău? Ai vreun model?

Denisa Filcea: Nu am. Eu nu mă uit la televizor.

CANCAN.RO: Nici pe Flick nu-l știai?

Denisa Filcea: Da, nici de soțul meu nu știam că este o persoană cunoscută. Mă focusez pe alte lucruri, pe a deveni eu ceea ce îmi doresc. Aleg asta, decât la a mă uita la alte persoane. Mă inspir de la oameni, am o prietenă care m-a inspirat mult în ceea ce privește îngrijirea. Sunt oameni care mă inspiră, dar modele de viață nu am. Eu consider că dacă ne uităm la cineva sau luăm sfaturi de la o persoană, trebuie ca acea persoană să aibă ce noi ne dorim. În social media și mass-media nu am întâlnit pe nimeni care să se plieze ca modalitate de gândire pe ceea ce eu cred despre viață.

