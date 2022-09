Denisa Filcea a izbucnit în lacrimi, după ce fotograful de la botezul fiicei ei și-a spus partea de poveste: ”M-am umilit în fața ei”

După ce fotografa din Ucraina angajată de către Flick și Denisa Filcea a spus că cei doi soți au refuzat să o plătească în totalitate pentru serviciile prestate, soția omului de radio vine din nou cu dovezi și părți din poveste nespuse de ucraineancă. Fosta Miss Planet 2019 a izbucnit în lacrimi, într-un vlog postat pe Youtube.

Denisa Filcea revine cu noi detalii în ceea ce privește povestea cu fotografa din Ucraina, angajată pentru ziua în care și-a botezat fiica, pe nume Eva. Soția lui Flick vine cu noi dovezi, iar aceasta susține cu tărie că refugiata pe care a chemat-o să îi facă fotografii la marele eveniment nu a meritat suma de 400 de euro, pe care o ceruse.

CITEȘTE ȘI: DENISA ȘI FLICK, PROBLEME MARI DUPĂ BOTEZUL FIICEI LOR: „FACEREA DE BINE…”

Denisa Filcea: ”M-am umilit și în acea zi în fața ei”

Soția omului de radio a postat duminică seară un videoclip pe Youtube în care a și început să plângă de mai multe ori, care a fost, de fapt întreaga poveste adevărată. Mai mult, Denisa Filcea a spus că a fost umilită de către fotografă, nu o singură dată.

”Am fost foarte supărată, am început să plâng când am realizat că Eva nu are poze din ziua botezului și mă simțeam foarte vinovată din cauza asta.

M-a afectat foarte tare, am rezolvat situația, am făcut a doua zi poze cu Eva. În seara respectivă eu i-am trimis ei (n.r. fotograful de la botez) mesaje. Nu a postat mesajele respective, în care eu i-am spus foarte frumos, chiar plângând. Uite, mă deranjează că nu ai mai stat să ne faci poze, fetița mea nu are poze de la botez. Nu înțeleg de ce îmi ceri bani în plus, te rog frumos trimite-mi fotografiile pe care le ai. Ți-am plătit cât tu ai cerut. Lucrurile s-au întâmplat exact așa cum ți-am spus inițial că se vor întâmpla.

După acele mesaje pe care i le-am trimis, ea a spus că se va gândi. Am lăsat-o o săptămână. Am revenit la ea și i-am spus: Te rog frumos să îmi trimiți fotografiile. Ea a avut aceeași atitudine scrupuloasă pe care a avut-o și în ziua botezului, după care mi-a cerut diferența de bani.

I-am cerut factură, a refuzat să îmi dea factură. A spus că nu trebuie să îmi dea factură pentru că nu am semnat un contract. Sunt mesaje în care am plâns în fața ei, m-am umilit în fața ei să îmi dea pozele pentru care am plătit. Sunt mesaje vocale în care m-am umilit să îmi dea ce consideră ea că merit de acei 150 de euro pentru care plătisem.

Nu am considerat că merită 400 de euro, mai ales pentru că noi nu avem poze. Nu vreau să mint, cât Sebastian era plecat să aducă banii, m-am umilit și în acea zi față de ea și i-am zis te rog frumos, fă-mi măcar o poză să am și eu amintire cu Eva. Mi-a făcut două-trei poze, sincer, nu știu dacă ni le-a trimis. În fine”, a fost doar o parte din povestea spusă de Denisa Filcea în cadrul unui vlog postat pe contul ei de Youtube.

VEZI ȘI: FOTOGRAFUL DE LA BOTEZUL FIICEI DENISEI FILCEA ȘI A LUI FLICK A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ. CINE SPUNE ADEVĂRUL ÎN SCANDALUL ÎN CARE SUNT IMPLICAȚI