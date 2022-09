Fotograful de la botezul fiicei Denisei Filcea și a lui Flick a dat cărțile pe față. Cine spune adevărul în scandalul în care sunt implicați

După ce Flick și Denisa Filcea au vorbit despre ce s-a întâmplat la botezul fiicei lor, atunci când fotograful nu a vrut să le mai facă poze după ce au ajuns acasă de la botez, acum, cel din urmă vine cu o nouă variantă. Iată ce a spus fotograful despre cele întâmplate!

Denis Filcea și Flick și-au botezat fetița în luna august a acestui an. După încheierea botezului, Denisa a vorbit despre ce a pățit cu fotograful care trebuia să fotografieze fiecare moment din ziua botezului. Aceasta s-a plâns că fotograful ucrainean nu a vrut să vină acasă la ei pentru a mai face câteva fotografii, motiv pentru care au angajat un alt fotograf să le facă ședința foto a doua zi și au trebuit să se îmbrace și să refacă tot contextul pentru a rămâne cu amintiri. (VEZI AICI) La rândul lui, fotograful a făcut lumină în toată această poveste. După toate cele întâmplate, Denisa și-a dezactivat contul de Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Denisa Filcea a dat tot din casă! Ce a păţit proaspăta mămică: „Chiar nu credeam că va veni și ziua în care cineva se va $%^# pe una dintre rochiile mele…”;)

Care a fost explicația fotografului

„Aș dori să vă spun povestea mea de cunoștință și cooperare cu Flik și Denisa:

1. Mă întâlnesc cu Denisa prin intermediul prietenilor mei din Harkov. Odată, Denisa a fost în orașul meu cu muncă.

2. Am avut 3 ședințe foto gratuite cu ea. în timpul primei ședințe foto, mi-a oferit o publicație în Viva. Mulțumesc Denisei (sunt o persoană nouă în această țară și am nevoie de publicitate).

3. După a doua ședință, m-au invitat să fiu fotograful lor personal pentru evenimentul Viva. Mulțumesc, Denisa!

4. După ce a născut, Denisa m-a invitat la ea acasă pentru o ședintă foto. Am fost de acord, dar am înțeles pentru mine că aceasta a fost ultima ședință gratuită. Locuiesc singur, am venit din Ucraina și asta este munca mea. După ședința foto, ea a menționat că plănuiesc un botez pe 14 august și au vrut să îi fotografiez. Am fost de acord cu asta, eram liber în ziua aceea și puteam veni. Nimeni nu m-a întrebat de bani.

5. Atunci Denisa mi-a scris pe WhatsApp înainte de botez și m-a anunțat că au buget pentru 3-4 ore de munca de 100 euro. Răspunsul meu a fost că am o plată orară de 100 euro/ ora, doar în cuantumul bugetului ei. La care Denisa mi-a scris că ședința a durat doar 2 ore (45 de minute în biserică și 45-50 de minute pe drum și a mai indicat că 200 de euro e scump, pentru care am fost de acord să le fac o reducere, pentru că aveam nevoie de bani, am zis 150 euro)”, a scris fotograful pe Instagram.

Acesta a mai spus că a fost deranjat de gestul Denisei, nu de bani.

„Când am ajuns la ei acasă, am aflat de la videograf că drumul cu sens unic până la biserică nu este de 45-50 de minute, după cum scria Denisa, ci de 1-1.15 ore (doar un drum este de 3 ore). Timp suplimentar=cost suplimentar, logic, nu? Am avut o întâlnire importantă despre care i-am povestit Denisăi, la care mi-a spus „poți să ieși de la biserică și să suni” Cee? La care i-am răspuns, că o voi anula, pentru că am înțeles că este o zi specială, acesta este botezul. Drept urmare, această filmare a durat aproape 5 ore (de la 11:00-15:45). Când am ajuns acasă, Denisa m-a întâlnit și m-a întrebat dacă mai pot face niște poze cu familia lor, la care i-am răspuns că trebuie să merg, după care Flik a dat 150 de euro. I-am spus «plătește-mă cum trebuie», dar, nu… m-am înțeles repede și l-am rugat pe Flik să iasă și să-i spună totul așa cum era. I-am spus lui Flik că această situație nu este normală pentru mine și am anunțat că cer 400 de euro pentru munca mea (nu 500 de euro, a fost pur decizia mea, nu mă plâng). Flik m-a ascultat și a spus că nu ar trebui să-mi fac griji, a indicat de asemenea că trebuie să vorbească cu soția lui. Am plecat liniştit luându-mi rămas bun. Seara, Denisa a trimis un mesaj vocal timp de 5 minute, pe care l-am ascultat a doua zi dimineața.

P.S. Ai spus că nu vrei război? Dragă, nu știi ce este războiul. Pot să-ți dau cheile mele de la apartamentul din Harkov, gratuit… Am sperat că îți vei reveni în fire, că vei înțelege, dar nu. Să știi, că banii nu sunt totul în lumea asta. Și această situație pentru mine nu este despre bani, ci despre respectul de sine, munca și timpul meu. E amuzant că zici minciuni într-o zi sfântă, la botezul fiicei tale cu Flick”.