Denisa și Flick, probleme mari după botezul fiicei lor: „Facerea de bine...”

Denisa și Flick au trecut prin clipe grele într-una dintre cele mai importante zile din viața lor. Cei doi au avut parte de o experiență neplăcută după ce și-au botezat fetița. Mama Evei este cea care a împărtășit câteva cuvinte cu urmăritorii săi de pe Instagram.

La aproape o lună de la botezul fiicei sale, Denisa Filcea a făcut o serie de mărturisiri despre evenimentul care ar fi trebuit să îi bucure pe toți. Soția lui Flick a avut parte de o surpriză neplăcută chiar în ziua în care și-a creștinat fetița.

Experiența neplăcută prin care au trecut Flick și Denisa la botezul fiicei lor

După botezul din luna august, Denisa și Flick au postat în urmă cu puțin timp câteva fotografii de la eveniment. Mama Evei a făcut câteva mărturisiri neașteptate care i-au șocat pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Se pare că fotograful angajat pentru acest eveniment a decis să plece la scurt timp după întoarcerea de la biserică a invitaților, fără să mai facă fotografiile promise.

A doua zi de dimineață, cei doi părinți și-au dat seama că nu au foarte multe poze cu fiica lor, așa că au fost nevoiți să repete ședința foto cu un alt fotograf pe care l-au angajat. De asemenea, cel care le-a făcut pozele la biserica din satul în care s-a născut Flick a refuzat să le trimită pozele părinților dacă nu plătesc o sumă mai mare pentru serviciile prestate.

„Am avut o experiență cum nu doresc nimănui… Fotografiile acestea sunt de fapt făcute a doua zi după eveniment când am realizat cu disperare că fetița mea nu va avea fotografii cu mami și tati de botez, așadar ne-am îmbrăcat din nou la fel toți și am chemat un alt fotograf.

Pe scurt fotograful pe care l-am ales pentru botez a refuzat să ne mai facă poze când am ajuns acasă de la biserică și efectiv s-a dus (am vrut eu să fac un bine și am ales un fotograf ucrainean). Ne-a și șantajat vreo 2 săptămâni că dacă nu îi mai dăm 250€ în plus față de cât plătisem deja pentru servicii neprestate complet, va șterge și puținele poze pe care le făcuse la biserica. Facerea de bine…”, a scris pe Instagram Denisa Filcea.