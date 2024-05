Pepe a oferit detalii despre nunta cu Yasmine. Cum își doresc cei doi să arate evenimentul mult așteptat: „Am renunțat la... ”

Fericire mare în familia lui Pepe! Artistul și partenera sa, Yasmine, se pregătesc să-și unească destinele într-un moment special. Data aleasă pentru ceremonia religioasă este 7 iunie, o zi cu semnificație dublă, deoarece coincide cu ziua de naștere a micuțului lor, Pepe Jr. Artistul a oferit detalii despre acest eveniment mult așteptat!

Pepe și Yasmine Pascu sunt pe punctul de a sărbători un moment deosebit în viața lor – nunta lor. După doi ani de la căsătoria civilă, se apropie cu pași rapizi momentul în care vor face jurăminte sacre în fața lui Dumnezeu. Cu mai puțin de o lună până la eveniment, pregătirile sunt în toi. Cu toate că nunta se va desfășura într-un cadru restrâns, locația a fost aleasă cu grijă pentru a se potrivi gusturilor lor și pentru a crea amintiri de neuitat.

Pepe și Yasmine Pascu sunt pe cale să adauge un nou capitol la povestea lor de dragoste, pregătindu-se să se unească într-o căsătorie religioasă. Alegerea datei nu a fost una întâmplătoare, ci cu o semnificație profundă pentru cei doi.

Pe 7 iunie, ziua fiului lor, vor sărbători nu doar nașterea lui Pepe Jr., ci și legătura lor în fața lui Dumnezeu. Cu inimile pline de bucurie și emoție, ei se pregătesc să facă acest pas, iar evenimentul promite să fie plin de surprize și momente memorabile. Pepe a declarat că prioritatea lui este să se distreze alături de cei dragi și să împărtășească acest moment special cu cei mai apropiați prieteni și familie.

„Se întâmplă lucruri în viața unor oameni, de obicei, așa cum merită. Ne pregătim, mai avem puțin până la nuntă. Am ales ca dată fixă ziua fiului nostru. Știți de ce ies bine petrecerile organizate de mine? Vin doar oameni care se bucură. Cel puțin, la fiecare petrecere, am mai învățat câte ceva, și acum, este vorba despre dragostea noastră și am renunțat la tot ce înseamnă obligații. Am renunțat la evenimentele la care am fost și dacă îi chem se simt cumva datori să vină și mai bine nu”, a spus Pepe la Antena Stars.