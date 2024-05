Drama unui bărbat înșelat de soție. Însărcinată fiind, femeia a continuat aventura cu amantul: ,,M-am rugat de ea să-l lase și nu a vrut!”

Un bărbat este disperat după ce a aflat că soția lui însărcinată îl înșală. Se pare că tânăra i-ar fi călcat strâmb, iar bărbatul a ajuns la capătul puterilor. Vrea să divorțeze, chiar dacă urmează să devină tătic pentru prima oară.

Bărbatul nu a mai putut duce singur durerea, așa că a împărtășit problemele pe care le are cu soția sa. Postarea lui a devenit virală imediat:

,,Soția mea are o aventură de luni de zile. A rămas însărcinată în timpul unei încercări de a ne împăca, dar ea încă vorbește cu acel bărbat. Au început să vorbească în august; Am prins-o în septembrie, din nou în octombrie, decembrie, ianuarie și acum iarăși.”, a explicat bărbatul, conform The Sun.

Deși nu mai era fericit să fie căsătorit cu ea, simțea că era prins într-o situație delicată, urmând să devină tată pentru prima oară:

,,Este însărcinată în șase săptămâni. Sunt 99,99% că este copilul meu”, a adăugat acesta.

Soția a continuat să-l înșele și după ce a aflat că e însărcinată

El a explicat că, pe durata sarcinii, soția sa a continuat să se vadă cu amantul ei:

,,Ea a petrecut nouă luni refuzând să rupă lucrurile cu această altă persoană, în ciuda numeroaselor mele rugăminți emoționale, amenințări cu divorțul, tot a continuat să vorbească cu el…”, a spus dezamăgit bărbatul.

El a adăugat că, deși a încercat să fie înțelegător, în cele din urmă a ajuns la capătul puterilor:

,,Nu mai vreau să fiu căsătorit cu această femeie și nu merită să fie soția mea. M-a trădat și m-a ignorat la fiecare pas și nu are nicio remușcare pentru asta.”, a continuat el.

În urma postării sale, care a devenit virală pe rețelele de socialzare, bărbatul a fost sfătuit să divorțez de soția lui, mai ales pentru sănătatea copilului care urmează să vină pe lume. Internauții susțin că nu vor putea crește în armonie bebelușul:

,,Depuneți actele de divorț pentru că nu va înceta să înșele”, a spus un internaut.

,,Nu ai nevoie și nu vrei să aduci un copil într-un mediu toxic. De asemenea, puteți fi 99,9% sigur că copilul este al dvs., dar trebuie să obțineți un test de paternitate.”, a sugerat un altul.

,,Este mai bine să crești un copil în două case fericite decât într-una toxică și insuportabilă.”, a adăugat alt internaut.

FOTO: Profimedia