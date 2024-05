Ce amendă pot lua românii care fac gălăgie la bloc. Care sunt motivele pe care le pot invoca vecinii

Amenzi „usturătoare” pentru românii care stau la bloc! Unii locatari încep să se simtă incomozi din cauza vecinilor de deasupra, care produc zgomote deranjante în mod constant. Fie că este vorba de tocuri care bat pe podea, de zgomotul alergatului sau chiar de plânsul unui copil, mulți locatari sunt afectați și încep să se simtă frustrați. Această situație tensionată alimentează conflicte tot mai aprinse între locatari, punând în pericol atmosfera de comunitate în blocuri.

Mulți români aleg să locuiască în apartamente închiriate în blocuri, din diverse motive. Cu toate acestea, experiența lor poate fi uneori umbrită de relații tensionate cu vecinii. Orice zgomot provenit din apartamentul chiriașilor poate fi motiv de deranj pentru vecini, iar acest lucru poate duce chiar la amenzi în cazul unor plângeri repetate. Totuși, există și situații în care se poate ajunge la o înțelegere pentru o conviețuire armonioasă. Cu toate acestea, uneori reacțiile pot fi exagerate, iar în cele din urmă chiriașii se pot vedea nevoiți să se mute din apartament.

În unele cazuri, se dezvoltă conflicte aprinse între chiriași și vecinii lor, proprietari de apartamente, chiar și atunci când chiriașii sunt oameni cinstiți și doresc să trăiască în liniște. De multe ori, proprietarii se plâng de zgomotele percepute ca fiind deranjante.

Un părinte care locuiește în chirie și care are doi copii mici, și-a împărtășit experiența pe un grup de socializare și a cerut sfaturi de la avocați. El relatează că vecina de sub apartamentul său este constant deranjată de zgomotul pe care îl fac copiii săi.

”Am o problemă și aș dori un sfat stau în chirie și am doi copii mici băiatul are 5 ani iar fetița 1 an vecini de jos tot fac reclamații că îl aude pe băiat alergând prin apartament respect orele de liniște dar ei vor și ziua să nu audă nimic.

Precizez că nu joacă fotbal sau să sară încontinuu dar dansează dacă aude muzică sau pur și simplu merge prin casă jucându-se cu jucării el fiind mai grăsuț probabil că se aude când se joacă dar nu cred că exagerat și la mine se aude de la ceilalți vecini când merg.

Dar asta e așa e la bloc zic eu problema mea este că stau în chirie iar vecina de dedesubt este proprietară iar ea consideră că noi ar trebui să nu mișcăm în apartament, doresc să știu ce tipuri de zgomote sunt considerate deranj deoarece fiind mic ne mai jucăm nu

alergăm dar ne ascundem vorbim râdem cântam nu facem concerte e doar joacă normală și nu de la 22.00 seara.

De exemplu, duminică la ora 15.00 a venit că se aude scandal iar noi efectiv ne jucam cu jucării și râdeam, nu era ceartă nu muzica dată tare, doar joacă”, a spus un chiriaș pe un grup, în mediul online.