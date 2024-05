Anghel Damian, confuz la începutul relației cu Theo Rose din cauza Liei Bugnar: ”Am fost prinși în acest tăvălug”

Anghel Damian a dezvăluit detalii neștiute despre începutul relației sale cu Theo Rose. Într-un interviu pentru viva.ro, partenerul artistei a vorbit despre stările prin care a trecut după despărțirea de Lia Bugnar. Iată ce declarații a făcut actorul!

Anghel Damian a vorbit despre provocările și emoțiile resimțite la începutul relației sale cu Theo Rose, după despărțirea de Lia Bugnar. Tânărul regizor a mărturisit că debutul noii relații a fost plin de incertitudini și sentimente surprinzătoar.

Anghel Damian a întâlnit-o pe Theo Rose pe platourile de filmare ale serialului „Clanul” și s-a îndrăgostit iremediabil de ea. El a recunoscut potențialul ei enorm pentru actorie și apreciază talentul său remarcabil.

Îmi era teamă că timpul scurt în pregătirea proiectului o să fie o problemă, dar frica a fost risipită rapid. Are o viziune foarte corectă, pune munca înaintea talentului și d-asta evoluția ei a fost una spectaculoasă. Sper să își dorească în continuare și drumul acesta (al actoriei). Eu îi voi fi alături.”, a spus Anghel Damian pentru Viva.ro

„O văzusem pe Theo în diferite contexte profesionale – emisiuni și muzică – și îți dădeai seama din acele împrejurări că e un spirit ludic, polivalent și multitalentat. De la prima interacțiune am descoperit că are un potențial mare pentru actorie.

În vara anului 2022, publicul a fost surprins să afle despre legătura dintre Anghel Damian și Theo Rose. Înainte să se implice în această relație publică, regizorul păstrase o legătură discretă și de durată cu Lia Bugnar. Anghel a mărturisit că a fost puternic afectat la începutul povestirii lor cu Theo Rose.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele.”, a ținut să menționeze acesta pentru sursa citată.