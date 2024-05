Theo Rose, în culmea fericirii! S-a răsfățat în adevăratul sens al cuvântului. „După doi ani de pauză”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe de la noi din țară, fiind foarte activă pe rețelele de socializare. Acolo, șatena își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Recent, artista a avut parte de un adevărat răsfăț și a împărtășit totul cu cei care o admiră.

Theo Rose este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, unde împărtășește cu urmăritorii săi aproape tot ce se întâmplă în viața ei, povestind atât despre momentele fericite, cât și despre cele mai dificile.

Recent, artista a împărtășit experiența unei vizite la un tratament facial, fiind extrem de încântată de această ocazie. Din cauza programului său aglomerat și a schimbărilor din viața sa din ultimii doi ani, Theo nu a mai avut timp să meargă la salon pentru astfel de proceduri.

„Nici nu-mi imaginam eu să am parte de o așa după-amiaza. Am fost la Florina, vreau să-i mulțumesc Florinei că m-a primit și m-a îngrijit după doi ani de pauză, eu n-am fost în altă parte.

Eu sunt fidelă, la ea îmi fac și tratamentele faciale și epilarea definitvă și aș mai vrea să-i mulțumesc bonei lui Sasha că e și bona mea, că a stat astăzi după program și mi-a permis și mie să mă duc să-mi fac acest tratament facial.”, a fost mesajul transmis de Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Recent, pe pagina sa personală de Instagram, Theo Rose le-a dezvăluit fanilor că traversează o perioadă „ciudată”. Ea a explicat și motivele pentru care crede că are aceste sentimente în acest moment.

„Las niște poze de când m-am văzut eu frumușică într-o oglindă. De atunci m-am mai dărâmat puțin.

Dar sunt pusă pe fapte mari. Nu vă mai zic ce fapte că sunt șanse foarte mari să nu mă țin de ele.

Am o perioadă tare ciudată pe partea de stimă de sine și am citit pe net că se mai întâmplă în rândul proaspetelor mame în primii 3 ani de la naștere. Pff…mai am 2?”, a mărturisit artista pe pagina sa de Instagram.

