Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”

Startul noului sezon „Desafio: Aventura”, show-ul difuzat la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, a venit cu o răsturnare de situație pe care nimeni nu o anticipa.

Deși cei 24 de concurenți abia își cunoscuseră coechipierii și adversarii, prima probă a adus deja un moment șocant: o plecare total neașteptată, chiar înainte ca aventura să prindă cu adevărat contur.

Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura

Participanții sunt împărțiți în trei echipe – Visătorii, Luptătorii și Norocoșii –, iar printre ei s-a aflat și Nicoleta Mirea, cunoscută online ca Nicoleta LifeFit și supranumită de apropiați „Celine Dion de România”.

La peste 50 de ani, fosta atletă și actual antrenor și consultant în nutriție a decis să își testeze limitele în Thailanda, convinsă că experiența de la PRO TV este dovada că niciodată nu e prea târziu să îți urmezi visul.

„Pentru mine e o mare provocare! Vreau să le arăt tuturor femeilor din România care au peste 50 de ani că se poate. Că poți să fii frumoasă, în formă și să faci performanță”, declara aceasta înainte de plecare, plină de energie și determinare.

Nicoleta Mira a părăsit competiţia Desafio: Aventura

Totuși, realitatea competiției s-a dovedit mult mai dură decât părea. În proba de debut, cea de cărat cufărul pe nisip, Alina – colega ei din echipa Norocoșii – a reușit să finalizeze traseul și să revină în echipă. Nicoleta, în schimb, a cedat fizic înainte ca proba să avanseze, luând prin surprindere atât echipa, cât și publicul.

Decizia Nicoletei de a abandona a venit brusc, iar momentul a ridicat imediat întrebarea: „De ce s-a oprit?”. Concurenta a părăsit competiția în aplauzele tuturor, vizibil emoționată.

„Îmi pare rău că am părăsit competiția, însă doar atât s-a putut”, a spus Nicoleta după retragere.

