Acasă » Știri » Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”

Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”

De: David Ioan 06/01/2026 | 23:15
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”. Foto: Facebook

Startul noului sezon „Desafio: Aventura”, show-ul difuzat la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, a venit cu o răsturnare de situație pe care nimeni nu o anticipa.

Deși cei 24 de concurenți abia își cunoscuseră coechipierii și adversarii, prima probă a adus deja un moment șocant: o plecare total neașteptată, chiar înainte ca aventura să prindă cu adevărat contur.

Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura

Participanții sunt împărțiți în trei echipe – Visătorii, Luptătorii și Norocoșii –, iar printre ei s-a aflat și Nicoleta Mirea, cunoscută online ca Nicoleta LifeFit și supranumită de apropiați „Celine Dion de România”.

Nicoleta Mira a abandonat competiţia Desafio: Aventura. Foto: Facebook

La peste 50 de ani, fosta atletă și actual antrenor și consultant în nutriție a decis să își testeze limitele în Thailanda, convinsă că experiența de la PRO TV este dovada că niciodată nu e prea târziu să îți urmezi visul.

„Pentru mine e o mare provocare! Vreau să le arăt tuturor femeilor din România care au peste 50 de ani că se poate. Că poți să fii frumoasă, în formă și să faci performanță”, declara aceasta înainte de plecare, plină de energie și determinare.

Nicoleta Mira a părăsit competiţia Desafio: Aventura

Totuși, realitatea competiției s-a dovedit mult mai dură decât părea. În proba de debut, cea de cărat cufărul pe nisip, Alina – colega ei din echipa Norocoșii – a reușit să finalizeze traseul și să revină în echipă. Nicoleta, în schimb, a cedat fizic înainte ca proba să avanseze, luând prin surprindere atât echipa, cât și publicul.

Decizia Nicoletei de a abandona a venit brusc, iar momentul a ridicat imediat întrebarea: „De ce s-a oprit?”. Concurenta a părăsit competiția în aplauzele tuturor, vizibil emoționată.

„Îmi pare rău că am părăsit competiția, însă doar atât s-a putut”, a spus Nicoleta după retragere.

CITEŞTE ŞI: Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”

Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Știri
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Știri
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc…
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Adevarul
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 7 ianuarie 2026. Zodia pe care șeful ei va pune tunurile
Horoscop 7 ianuarie 2026. Zodia pe care șeful ei va pune tunurile
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă ...
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între ...
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, ...
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”
Vezi toate știrile
×