Andreea Veneciuc, mesaj emoționant după trei luni de la moartea tatălui său: „Nu pot să cred...”

Andreea Veneciuc traversează o perioadă dificilă după pierderea tatălui său. În urmă cu trei luni, părintele creatoarei de modă a decedat, lăsând în urmă multă suferință. Cei doi erau foarte apropiați, iar dorul este enorm și încă îi este greu să accepte realitatea.

Andreea Veneciuc traversează o perioadă extrem de dificilă după pierderea tatălui său, care a avut loc acum trei luni. Creatoarea de modă, profund afectată de această pierdere, a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele de socializare în memoria tatălui său. Iată ce a transmis aceasta!

Citește și: FIICA BĂRBATULUI DE 46 DE ANI UCIS ÎN CRÂNGAȘI, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE ULTIMELE CLIPE DIN VIAȚA TATĂLUI EI: ”L-AU PRINS ÎN MIJLOCUL STRĂZII”

Andreea Veneciuc este în doliu și traversează momente extrem de dificile. În urmă cu trei luni, tatăl creatoarei de modă a trecut în neființă, lăsând în urmă multă suferință. Relația strânsă dintre ei a făcut ca pierderea să fie resimțită cu atât mai puternic, iar vestea tragică a lovit-o ca un fulger pe vedetă.

Andreea Veneciuc a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. În luna martie, vedeta a anunțat că tatăl ei s-a stins din viață, iar acum a făcut o postare pentru a-și exprima durerea. În secțiunea de InstaStory, a scris câteva cuvinte în memoria tatălui ei, însoțite de o fotografie a acestuia.

Andreea Veneciuc mărturisește că a avut mereu o pasiune pentru modă. La vârsta de 20 de ani, a început să creeze haine, fiind prima dată când a folosit o foarfecă în acest scop. Dorea să aibă succes și a reușit, iar acum, numeroase doamne și domnișoare din România poartă ținutele create de ea.

Andreea Veneciuc își exprimă recunoștința față de echipa sa pentru tot sprijinul acordat, realizând împreună adevărate capodopere. Creatoarea de modă se bucură să creeze modele unicat și este încântată de toți clienții pe care îi are la atelier.

„Pasiunea pentru modă nu pot să zic că am descoperit-o neapărat, o am din totdeauna. Este de când mă știu. Totul s-a întâmplat natural. Este ceea ce mi-a plăcut din totdeauna să facă. Toți banii i-am dat pe haine. Eu sunt o persoană foarte ambițioasă și nu m-am gândit că o să încep fără să am succes. Am început cu foarte puține haine. Totul este din pasiune. Mi-am dorit să am hainele pe care nu le vedeam în România. Aveam aproape 21 de ani, am pus mâna pe foarfecă de la început. Am fetele mele care se ocupă de tot ce trebuie, am o echipă minunată”, a spus Andreea Veneciuc în urmă cu ceva timp.