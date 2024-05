Ajuns de urgență pe masa de operație, cunoscutul cântăreț a înlemnit! ”O să mori!” + Ce s-a întâmplat cu soția însărcinată

Un celebru artist a trecut prin momente dificile după ce fost operat de urgență din cauza unei infecții la nivelul abdomenului. Acum se află în afara oricărui pericol și este internat la o clinică din Constanța, sub supravegherea medicilor, însă a scăpat cu viață ca prin urechile acului. În plus, soția lui este însărcinată în șase luni și din cauza șocului le-a fost teamă ca nu cumva să piadă bebelușul. Femeia a mai pierdut în trecut o sarcină. CANCAN.RO are detalii și declarații exclusive și vă prezintă întreaga poveste.

Îndrăgitul interpret, Marian Cozma, a fost operat de urgență din cauza unei infecții la nivelul abdomenului. A fost internat la spital, iar medicii au intervenit imediat pentru a-l salva. Cântărețul și echipa se pregăteau să plece să onoreze un eveniment atunci când bărbatului i s-a făcut rău. Durerile abdominale au devenit insuportabile, iar artistul ar fi fost la un pas să-și piardă viața.

Marian Cozma, avertizat de medicul care l-a operat de urgență: „Dacă te lăsam să pleci, nu te mai întorceai!”

„Sunt în afara oricărui pericol, doar că a fost într-adevăr o situație complicată. Ce să zic, dacă aș fi plecat la drumul meu din weekend unde ar fi trebuit să cânt, cu siguranță s-ar fi spart înăuntru și aș fi făcut o peritonită. Era foarte inflamată zona. Dumnezeu m-a oprit și parcă mi-a transmis să mă duc la medic ca să nu mor pe drum.

Am avut crize urâte de nici nu am putut să mă ridic din pat. Tot abdomenul a fost umflat, în jurul buricului și a pelvisului dureri mari. Mi s-a făcut o perfuzie, apoi, dis de dimineață am fost să-mi fac analizele. Mi-am făcut CT-uri și medicul mi-a spus că este vorba despre o apendicită” , a spus Marian Cozma pentru CANCAN.RO.

Înainte să ajungă pe masa de operație, Marian a suferit dureri mari în zona buricului, balonări și crampe în zona pelvisului. S-a dovedit a fi o infecție în zona apendicelui. „De când m-a văzut medicul mi-a spus: „Nu te lăsăm să pleci, Mariane, că dacă te lăsăm să pleci, nu te mai întorci”. Eu voiam să mă duc la concert, în gândul meu nebun era să-mi dea doctorul ceva, să mi se amelioreze durerea și să mă duc să cânt. Mi-a spus: „Nu ajungi la eveniment, mori pe drum!” , a spus interpretul.

Soția artistului, la un pas să piardă sarcina: „Am avut emoții”

Olimpia, soția interpretului de muzică de petrecere, este însărcinată în șase luni cu cel de-al treilea copil al cuplului. Marian și soția lui au doi băieți, însă, în trecut, femeia a pierdut o sarcină din cauza unui șoc. Și de data aceasta, cei doi au trecut prin emoții uriașe.

„Soția mea s-a chinuit cel mai mult cu mine, nu a dormit, chiar s-a stresat. Are deja șase luni de sarcină. Este la a patra sarcină, dar noi am pierdut în trecut o sarcină, tot de la un stres. Îți dai seama că am avut emoții, dar este bine că totul se termină cu bine”

Din fericire, atât Marian Cozma, cât și viitoarea fetiță a lui care va veni pe lume la începutul toamnei, sunt în afara oricărui pericol. Așa cum știm, interpretul este un om dedicat meseriei lui, iar la doar câteva ore după intervenția chirurgicală care i-a salvat viața, acesta a sunat mirii la a căror nuntă trebuia să ajungă.

„Am trimis pe altcineva în locul meu. Fratele meu, Daniel, s-a dus și mi-a ținut locul acolo. A fost cât de cât bine pentru că el seamănă mult cu mine și la voce, și fizic, doar că este un pic mai brunet. Am scos evenimentul bine. Eu am vorbit cu mirii de pe patul de spital în ziua în care am fost operat. I-am sunat cu video în noaptea nunții, era și medicul acolo. Au înțeles că a fost o chestiune de viață și de moarte. La 19.00 m-au operat și la 23.00 m-au băgat la terapie intensivă și vorbeam cu ei. Nu am avut somn, îi dădeam mesaje fratelui meu să știu că este totul bine” , a spus Marian Cozma pentru CANCAN.RO.

