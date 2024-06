Cum l-a cumințit soția pe Vladimir Drăghia, după ce fostul ”Burlac” i-a înșirat lista cu bunăciuni?! Secretul „picanteriei” din căsnicia cu Alice Cavaleru

Acum că nu mai apare pe „sticlă” în serialul Clanul, Vladimir Drăghia a decis să fie personaj de ispravă într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO! Cu un look nou, completat de același discurs jovial, actorul a fost demențial. De ce? Pentru că a divulgat noi detalii din „casă”. Concret, fostul „Burlac” dezvăluie cum reușește să țină aprinsă flacăra iubirii, alături de Alice Cavaleru.

Cei doi formează o echipă solidă și în relaționarea cu cele două fiice, chiar dacă Zora i-a „taxat”. Plecați trei zile cu treabă, Alice și Vladimir s-au întors acasă, dar au găsit-o pe fetița cea mare puțin schimbată. Cum s-a rezolvat situația, aflați direct de la actor!

( NU RATA: VLADIMIR DRĂGHIA & SOȚIA AU ”APRINS” PISCINA! ȚIN APRINSĂ FLACĂRA IUBIRII CHIAR ȘI ÎN PREZENȚA COPIILOR )

Vladimir Drăghia a explicat soției tot ce a “bifat”. Secretul „picanteriei” din căsnicia cu Alice Cavaleru a fost divulgat!

CANCAN.RO: Vladimir, Alice s-a uitat vreodată la imagini cu tine de la Burlacul?

Vladimir Drăghia: Nu cred. Nu, i-am interzis cu desăvârșire. Dar știi ce se întâmplă? Antena 1 nu cred că are arhivă de atunci. A și mers prost emisiunea. Plus că am fost, la jumătate s-a terminat. Am altele mult mai rele! Multe de pe la voi din redacție. Eram la un moment dat după un after, printr-un supermarket, desculț, într-o dimineață spre prânz, mergeam la birou.

CANCAN.RO: Și acum am dat niște imagini cu voi, de la piscină, și mi se pare că n-a murit pasiunea dintre voi!

Vladimir Drăghia: Suntem încă tineri. Arătăm amândoi relativ bine. Ar fi culmea să moară pasiunea de acum, mai avem de așteptat.

CANCAN.RO: Bărbații au tendința de a se plictisi de același „peisaj”…

Vladimir Drăghia: De aceeași mâncare, că nu poți să mănânci mâncarea preferată în fiecare zi, ca glumă. Dar am avut noroc că am copilărit suficient și că până acum n-am simțit nevoia de alt „dish”, ca să zic așa. Din fericire, sper să se păstreze chestia asta!

CANCAN.RO: Când vii la un eveniment și sunt niște domnișoare cu care ai avut treabă, dar este și soția, cum gestionezi? I-ai făcut tot „desfășurătorul”?

Vladimir Drăghia: Îți dai seama că nu, că nu ajută nimic dacă i-l faci. Cu ce ajută? Doar te gâdilă pe tine puțin, la ego, dar mai mult rău îi faci ei. Dar recunosc, de ce să mint, am mai și zis, am povestit de câteva, ce a fost mai important. Adică nici n-am vrut să o las pe afară, să se trezească într-o situație. A trebuit să fie pusă în temă. E informată.

( CITEȘTE ȘI: FOSTA IUBITĂ L-A HĂRȚUIT, IAR VLADIMIR DRĂGHIA NU A MAI REZISTAT ȘI… S-A CĂSĂTORIT CU ACTUALA! ”ERA GROAZNIC, MĂ URMĂREA PESTE TOT!” )

Zora i-a penalizat pe părinți, după escapada petrecută în doi: „A fost răutăcioasă!”

CANCAN.RO: Pentru vara asta v-ați întocmit programul?

Vladimir Drăghia: Avem două minivacanțe, de vreo săptămână.

CANCAN.RO: Amândoi sau în formulă completă?

Vladimir Drăghia: Toți. Am fost cu un job, noi doi, fără copii, trei zile. Ne-am întors, ne-a pedepsit copilul două zile, s-a comportat groaznic. Am înțeles că se întâmplă des chestia asta, te pedepsește într-un fel.

CANCAN.RO: Te-a ignorat?

Vladimir Drăghia: Dacă mă ignora era perfect. A fost răutăcioasă. Dar am înțeles că e ceva normal. E totul un fel de afecțiune și asta. A rămas cu o doamnă care ne ajută, când avem nevoie. Am avut norocul și am găsit pe cineva în care avem încredere, odată cu nașterea Alegrei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.