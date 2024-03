Fosta iubită l-a hărțuit, iar Vladimir Drăghia nu a mai rezistat și… s-a căsătorit cu actuala! ”Era groaznic, mă urmărea peste tot!”

În imaginile pe care urmează să vi le prezentăm, Vladimir Drăghia demonstrează că este nu doar un personaj extrem de jovial și de sincer, ci și un tată excepțional. Prezent la deschiderea de restaurant a amicului Cătălin Cazacu, actorul și-a dăruit cardiganul Zorei, fetița cea mare, vizibil înfrigurată. Fostul „Burlac” a îndurat temperaturile scăzute cu stoicism, ba mai mult, a și oferit un interviu de toată isprava, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vladimir Drăghia susține că viața de tătic presupune o mulțime de sacrificii, pe care se bucură să le facă. Cu atât mai mult cu cât Zora este cea care l-a făcut să devină un tip orientat către familie. Iar lista secretelor divulgate nu se oprește aici. Soțul lui Alice Cavaleru povestește cum îi arăta viața sentimentală înainte de a se așeza la casa lui.

( NU RATA: ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE VLADIMIR DRĂGHIA NU A MERS LA SURVIVOR ALL STARS, DEȘI A FOST CÂȘTIGĂTOR AL SHOW-ULUI: ”AȘ FI RISCAT SĂ…” )

Vladimir Drăghia admite că fiica cea mare i-a adus dorința de stabilitate familială: „A venit la timp Zora, m-a salvat!”

CANCAN.RO: Ești în tricou cu mânecă scurtă, pe frig, ce se întâmplă?

Vladimir Drăghia: Dar am pantalonii frumoși, să ne concentrăm asupra aspectelor pozitive. Motivul pentru care sunt îmbrăcat așa, să încep cu scuzele, este că i-am donat fiicei mele mai mari cardiganul.

CANCAN.RO: Apar des asemenea sacrificii?

Vladimir Drăghia: Te referi la sacrificiul de a veni la lansările prietenilor, când își lansează un restaurant?! Foarte rar, că n-am foarte mulți prieteni. Nu știam că sunt doi, Cazacu mi-a zis că se desparte de el, că s-au luat de la bani. Glumesc, chiar nu știam că e cu cineva, cu Cazacu sunt prieten. Aveam eu datorii, suntem pe zero acum.

CANCAN.RO: Dar în viața de tătic apar des asemenea sacrificii?

Vladimir Drăghia: La asta se rezumă viața de tătic, să poți să faci sacrificii pentru ai tăi, ceea ce e foarte plăcut.

CANCAN.RO: N-ai avut niciun moment în care ai considerat că poate mai trebuia să copilărești?

Vladimir Drăghia: Am copilărit destul, tu cred că știi. Am copilărit destul, poate puțin prea mult. A venit la timp Zora, m-a salvat.

( CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN FLOROAICA REFUZĂ SĂ CALCE PE URMELE PRIETENULUI DRĂGHIA! NU SE VEDE “BURLAC” DUPĂ CE S-A COMBINAT CU SÂNZIANA NEGRU )

Viața sentimentală înainte de căsnicia cu Alice Cavaleru, divulgată de actor: „Doamne, era groaznic, nesiguranță, mă urmărea mereu!”

CANCAN.RO: Ești mai gelos tu sau Alice?

Vladimir Drăghia: Niciodată n-am avut legătură cu gelozia. De asta am scăpat amândoi, avem altele, dar nu gelozia, din fericire. O singură dată am simțit gelozie în relație, cu mult înaintea relației pe care o am cu Alice. A fost foarte neplăcut.

CANCAN.RO: Era toxic?

Vladimir Drăghia: Doamne, era groaznic, nesiguranță, mă urmărea mereu, groaznic, groaznic. Dar nu cred că e ceva ce poți să controlezi. Chiar părea ceva incontrolabil.

CANCAN.RO: Un business nu îți faci și tu, un restaurant, cum are Cazacu?

Vladimir Drăghia: Nu, că nu mă pricep. De fiecare dată când am aflat că își deschide un prieten un business, l-am întrebat ce business, mi-a povestit, i-am zis «n-o să meargă niciodată» și bineînțeles că a avut succes. Adică e clar că nu știu să fac calculele. Sigur nu mi-ar ieși, am încercat de două trei ori și am dat faliment.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.