Adevăratul motiv pentru care Vladimir Drăghia nu a mers la Survivor ALL STARS, deși a fost câștigător al show-ului: ”Aș fi riscat să…”

Vladimir Drăghia o duce bine din toate punctele de vedere, aspect recunoscut de actor, cu zâmbetul pe buze, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Nu doar că este împlinit din punct de vedere familial, ci și al profesiei, ba mai mult vedeta și-a îndeplinit și capriciul de a-și achiziționa un Lexus LC 500H, cu aproximativ 400 de cai putere.

Decizia nu a fost una ușoară, mai ales că Alice Cavaleru nu și-a dat acordul din prima. Prin farmec personal, Vladimir Drăghia a câștigat, iar acum vorbește cu mândrie despre autoturismul pe care îl conduce.

( NU RATA: VLADIMIR DRĂGHIA A AJUNS LA SPITAL! DUPĂ OPERAȚIA SUFERITĂ, A TRANSMIS UN APEL CĂTRE OAMENI: „N-AM AVUT INIMĂ SĂ…” )

Actorul din „Clanul” și-a negociat cu soția achiziția noului bolid Lexus: „N-a fost de-acord!”

CANCAN.RO: Site-ul nostru a publicat primele poze cu tine și noul tău Lexus…

Vladimir Drăghia: De la „Clanul”. Mi-a scris Marcel «te-am aranjat pe viață».

CANCAN.RO: Cum și de ce Lexus Lc 500h?

Vladimir Drăghia: Mi se pare că e un raport foarte bun între performanță și banii pe care a trebuit să îi dau pe ea. Și mi se pare că e o mașină puțin mai specială, fără să fie ciudată, adică nu vezi foarte multe pe stradă. Și este mai low-profile, până te dă CANCAN cu prețul. Dar vedeți că ați greșit numărul de locuri. Are patru locuri, nu are două locuri. Că dacă ar fi avut două locuri, nu mi l-aș fi luat.

CANCAN.RO: Cele din spate chiar se contabilizează ca locuri?

Vladimir Drăghia: Având în vedere că am doi copii destul de mici, da, copiii intră acolo fără niciun fel de problemă. Mă rog, fără niciun fel de problemă… împinși cu piciorul. Dacă ar fi fost după mine, mi-aș fi luat una cu două locuri, altă mașină cu două locuri, dar nu-mi permite situația familială.

CANCAN.RO: Deci Alice a fost de-acord, practic?

Vladimir Drăghia: N-a fost de-acord, dar negocierea a funcționat.

( CITEȘTE ȘI: A SPART BANII DE LA PROTV PE UN “MOFT” DE 130.000 €! CELEBRUL ACTOR DIN CLANUL E MÂNĂ LARGĂ )

„În ultima săptămână am aflat că am câștigat un deceniu de viață!”

CANCAN.RO: Câți cai putere are?

Vladimir Drăghia: Este motorul mic, cel hibrid, 3.5 litri benzină plus electric, 380 de cai sau ceva de genul ăsta. Cealaltă opțiune era de 5.0 benzină, dar nu mă interesează caii. Nu mai merg de mult cu viteză, nu folosesc adevăratul potențial al motorului, pur și simplu mi-a plăcut foarte mult cum arată.

Nu a costat atât de mult cât crede lumea. Cam 70.000 de euro, cu leasing, sunt mașini de aceeași valoare pe care nu le vezi pe stradă, nu le observă nimeni. Adică un E Klasse e chiar mai scump, la semafor sunt cinci, Seria 5, Seria 7 nu mai zic, costă peste 100.000 de euro. Asta, într-adevăr, arată altfel, e mai rar modelul și de asta l-a observat lumea, dar este o mașină cu un preț relativ decent pentru o mașină bună.

CANCAN.RO: Se zice că bărbații când ajung la criza vârstei își cumpără o mașină atât de excentrică. Cum comentezi?

Vladimir Drăghia: Nu este excentrică și dacă vorbim despre criza vârstei, încă nu am ajuns acolo. Sunt sigur că o să o am, dar mai durează până atunci. Tocmai am citit o carte despre longevitate și tocmai am aflat că este posibil să trăiesc cu 10-15 ani mai mult. În ultima săptămână am aflat că am câștigat un deceniu de viață, așa că am o stare destul de bună, motiv pentru care cred că acea criză a vârstei mijlocii o să apară peste 10-15 ani la mine, nu acum. Și îmi voi lua mașină cu două locuri atunci, e clar.

( VEZI ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA, ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA CU ALICE CAVALERU: “AM ÎNVĂȚAT CĂ NU TREBUIE SĂ CÂȘTIG TOATE LUPTELE” )

Vladimir Drăghia își explică absența de la „Survivor”, deși a câștigat primul sezon al competiției

CANCAN.RO: Ai postat pe Instagram o poză în care spuneai că ești genul de om care nu s-ar fi dus la „Survivor” chiar dacă ar fi fost invitat…

Vladimir Drăghia: Asta era gluma. Românul este genul de om care se supără că n-a fost invitat și dacă ar fi invitat nu s-ar duce.

CANCAN.RO: Dar te-ai fi dus?

Vladimir Drăghia: Nu, pentru că am acum doi copii acasă. Acum e mult mai greu să plec. Mai am și un picior destul de șubred, aș fi riscat și să mă accidentez, aș fi stat și foarte mult timp plecat de acasă. Ar fi fost și foarte puțin probabil să câștig. Nu mai bine rămâi cu o amintire plăcută că ești câștigătorul primului sezon?! Am făcut un calcul, chiar dacă nu m-a invitat nimeni, dar eu tot l-am făcut și am zis că nu ar merita să plec.

CANCAN.RO: Cum crezi că o să arate viața după ultimul sezon de „Clanul”?

Vladimir Drăghia: Habar n-am. Urmează să aflu. Am început să mă gândesc că o să-mi lipsească, am legat prietenii cu foarte mulți dintre colegi, foarte mișto echipa. Da, sincer chiar o să-mi lipsească. Marcel, să mă suni pentru următorul proiect, că mai am niște rate de plătit!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.