Dezvăluirile tulburătoare ale cunoscutei cântărețe: s-a întâmplat chiar de Înviere! S-a trezit în toiul nopții cu soțul decedat lângă ea!

Perioada Paștelui este plină de încărcătură emoțională și spirituală pentru mulți dintre noi. Se spune că este o perioadă a minunilor și semnelor divine. O cântăreață celebră de muzică populară a simțit pe pielea ei o minune în noaptea de Paște. Artista spune că a primit semne de la soțul decedat și în noaptea de Înviere, dar și în următoarele zile. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat o poveste cutremurătoare.

În noaptea de Înviere și în a doua zi de Paște, cântăreața de muzică populară Tatiana Mărcoianu a experimentat fenomene paranormale. Viața cântăreței s-a schimbat la 180 de grade pe 1 ianuarie 2021, atunci când soțul ei a decedat în ziua în care împlinea 50 de ani. Bărbatul aflase cu șase luni în urmă că suferă de ciroză, iar boala a avansat galopant. L-a pierdut pe soțul ei chiar de Anul Nou, iar de atunci primește semne de la el. Unele apar sub formă de presimțiri sau vise, altele pot fi catalogate drept fenomene paranormale.

Tatiana Mărcoianu, semne de la soțul decedat, în noaptea de Înviere: „Am simțit o forță cum mă îmbrățișa”

( VEZI ȘI: SOȚUL ARTISTEI TATIANA MARCOIANU ERA OBSEDAT DE DENISA MANELISTA ÎNAINTE SĂ MOARĂ. PLÂNGEA PE PIESELE EI)

„Noaptea de Înviere este foarte importantă pentru mine. Tu știi că eu sunt credincioasă și merg la biserică atunci când am ocazia. Am fost la biserică în noaptea de Înviere și am ascultat slujba. Am simțit toată seara ceva special, ca și cum o forță mă îmbrățișa și îmi transimtea că va fi bine. Am și lăcrimat de emoție, era o încărcătură aparte”, a spus Tatiana Mărcoianu pentru CANCAN.RO.

Tatiana Mărcoianu a plecat acasă să ducă Lumina Sfântă, iar pe drum gândul i-a fost mereu la soțul ei. A ajuns acasă, a pus candela cu lumina sfântă lângă tabloul cu ea și soțul ei, Nicu, iar noaprea s-a întâmplat un fenomen pe care nu și-l explică.

„M-am trezit în toiul nopții și era acolo! Mi-a spus să…”

„Seara m-am pus în pat și m-am închinat, așa cum fac în fiecare noapte. M-am uitat la tabloul cu noi doi și parcă Nicu îmi zâmbea. Poate îmi este mie prea dor de el, dar eu am simțit că parcă voia să-mi comunice ceva.

M-am trezit în toiul nopții și l-am văzut acolo. Eram într-o stare de veghe și era el lângă patul nostru în care dormeam. Mi-a spus să am grijă de mine și de Alex, să fiu mai deschisă la oportunități, să ies mai mult și că este mândru de mine”, a transmis Tatiana Mărcoianu pentru CANCAN.RO.

( CITEȘTE ȘI: VEȘTI TRISTE LA ÎNCEPUT DE 2021! O CUNOSCUTĂ INTERPRETĂ DE MUZICĂ POPULARĂ ȘI-A PIERDUT SOȚUL. „AM ÎNCERCAT SĂ FACEM TOT POSIBILUL”)

Cântăreața de muzică populară spune că nu s-a speriat de prezența soțului ei, mai ales că știe cât de mult a iubit-o bărbatul. Tatiana Mărcoianu susține că Nicu s-a sacrificat toată viața ca ei și fiului lor, Alex, să le fie bine. „Nu m-am speriat pentru că știam că nu are cum vreodată să-mi facă ceva rău. El întotdeauna a fost cel care a avut grijă de noi și știu că dacă mi s-a arătat este un semn bun”, a mai dezvăluit ea.

Tatiana Mărcoianu, avertizată constant de soțul decedat

Cunoscuta interpretă de muzică populară a spus că va lua mereu sfaturile și semnele primite de la soțul ei, Nicu în serios. În plus, solista este convinsă că bărbatul ei s-a transformat într-un porumbel care o veghează mereu. Din nou, porumbelul alb i s-a arătat în a doua zi de Paște.

”Am luat sfatul lui în considerare și am de gând ca în acest an să fiu mult mai deschisă la oportunități. Nu știu dacă îmi voi reface viața, dar știu că el ar vrea să mă știe fericită. Cert este că nu suntem făcuți să fim singuri, dar nici așa, cu oricine.

În a doua zi de Paște am stat cu cei dragi mie, am fost și la cimitir. Acolo, a apărut porumbelul acela alb care îmi apare de fiecare dată când cer un semn de la soțul meu. Când văd porumbelul știu că este prezent și este lângă mine”, mai spune Tatiana Mărcoianu pentru CANCAN.RO.

Nu este pentru prima dată când soțul solistei îi transmite semnale. În trecut, bărbatul a avertizat-o pe interpreta de muzică populară în legătură cu un partener de afaceri care s-a dovedit a fi un escroc.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.