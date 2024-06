Cum i-a ”agățat” crainicul de la Dinamo pe doi juniori. Mesaje de dragoste și inimioare: ”A mai chemat un băiat cu mine în saună! Ne-a pus să-i facem masaj!”

„Saga” lui Nicu Grameni, scoasă la iveală de Alexandru Constandachi, continuă cu un nou episod! Crainicul lui Dinamo a fost acuzat, în urmă cu aproximativ două săptămâni, că ar fi trimis poze indecente unui băiat, minor, pe o platformă dedicată LGBT. Acum, două victime care au trecut pe la clubul din Ștefan cel Mare au ales să vorbească despre abuzurile bărbatului de 58 de ani. CANCAN.RO vă prezintă povestea pe larg, cu amendamentul că unele detalii vă pot afecta emoțional.

Justițiarul de Berceni nu are liniște până nu scoate la suprafață fărădelegile celor ce intră în contacte litigioase cu minori. Și pe bună dreptate, discursul victimelor este unul impresionant, dar extrem de greu de digerat. Chiar dacă Nicu Grameni neagă acuzațiile, încercând să găsească contraargumente, victimele fostului delegat de la Dinamo au un discurs solid. Iar detaliul ce oferă veridicitate este mecanismul pe care fostul cântăreț al lui Gigi Becali îl folosește.

Nicu Grameni a cerut și a oferit masaj, în saună… la prostată

Concret, situația a stat în felul următor. Delegatul de la Dinamo a apelat la tot felul de tertipuri pentru a se apropia de juniorii clubului alb-roșu. Minorii erau ademeniți de crainicul care se dădea drept antrenor, maseur și chiar preparator fizic. Cu cele mai bune gânduri și intenții afișate, Nicu Grameni se oferea să îi ajute pe micii fotbaliști cu „recuperarea”. Îi asalta în permanență cu mesaje de dragoste și inimioare peste inimioare.

Băieții credeau că membrul staff-ului dinamovist este doar prietenos. Însă lucrurile luau o turnură total neașteptată, după cum o declară una dintre victime, sub protecția anonimatului. Primul junior a scăpat. Celălalt, mai timid și mai introvertit, s-a lăsat condus de manipularea lui Nicu Grameni.

“Dacă ar fi să rămână între mine și el, m-ar lua doar pe mine să mergem la saună. Am fost doar eu cu el, primele șase, șapte dăți. Primele dăți au fost doar conversații normale, după un timp mi-a sugerat să-mi facă masaj, să-i fac și eu masaj. El nu e nici maseur, nici antrenor. Apoi a mai chemat un băiat cu mine în saună, eram amândoi minori. Și am stat în saună, ne-a pus să îi facem masaj. Apoi i-a făcut Nicu masaj celuilalt băiat în zona intimă, la prostată. A început să-l apese cu un deget și tot îl întreba dacă-l doare. Băiatul a spus că da, apoi Nicu i-a spus că știe el un remediu să-i treacă durerea. Băiatul n-a vrut, i s-a părut foarte ciudat. O perioadă n-am mai mers la saună, am încercat să rup legătura cu el. Ne tot vizita prin cămin, chiar am mesaj cu el cu «bună dimineața, my boy», cu inimioare.

Și într-o zi aveam nevoie de o legitimație, m-a chemat jos în parcare la Dinamo, m-am urcat în dreapta, am vorbit despre fotbal. Apoi mi-a luat mâna și a pus mâna lui pe mâna mea. A pus mâna stângă pe piciorul stâng al meu și mi-a spus că ține foarte mult la mine și că mă iubește! A zis «cred că nu înțelegi la ce mă refer, mi-ar face o mare plăcere dacă m-ai lăsa să te sărut». În momentul respectiv am început să plâng și mi-a zis să mă dau jos din mașină, că o să vorbim noi a doua zi. După un timp, a venit cu o propunere la mine, să întreținem un fel de relație sexuală, ca un fel de cuplu. Nu mi-a oferit nimic, dar cât eram la Dinamo îmi mai plătea abonamentul la sală!”.

Reacția lui Nicu Grameni este uluitoare: “Voi ați făcut un cont fals, ca să mă agățați pe mine!”

În termeni fotbalistici, Nicu Grameni și-a pregătit apărarea. În dialog cu Justițiarul, acesta invocă avocații care se vor ocupa de acest caz de „defăimare”, cu pretextul că cei ce l-au prins ar fi înscenat totul. Convorbirea dintre crainic și youtuber a fost redată în clipul postat de Justițiarul de Berceni: “Voi ați făcut un cont fals, ca să mă agățați pe mine, cu premeditare. Cum vă permiteți voi să puneți un copil să facă așa ceva?! Nu luați un calcul consecințele astea?! Eu știam deja că este un cont fals și am venit cu echipament de înregistrare!”

Ex-cântărețul lui Becali îl acuză chiar pe Alexandru Constandachi de faptul că nu ar fi procedat corect în prinderea sa, aducând un copil să se întâlnească cu presupusul pedofil. Nu știm cum se va termina această poveste, cert este că minorii ar trebui să filtreze foarte bine dialogurile și interacțiunile avute cu oamenii ale căror intenții le-ar putea dăuna!

