Alexandru Constandachi, omul din spatele proiectului “Justițiarul de Berceni”, aruncă bomba. Recunoscut pentru prinderea pedofililor și postarea acestora în mediul online, vloggerul îl dă acum în vileag pe Nicu Grameni, unul dintre cântăreții preferați de Gigi Becali. În prezent crainic la Dinamo, bărbatul este acuzat de corupere de minori după ce ar fi agățat un copil pe o platformă dedicată LGBT. Întâlnirea-șoc dintre puști și cel care colaborează cu clubul din “Ștefan cel Mare” a avut loc în zona Arenei Naționale. Ce a urmat ulterior este de povestit nepoților. CANCAN.RO are informații și vi le prezintă în exclusivitate.

Alexandru Constandachi a trecut prin toate, inclusiv prin amenințările cu moartea, care au venit din partea pedofililor capturați. Nu a lăsat, însă, niciodată capul jos. Din contra, s-a ambiționat și mai mult. Ultima lui victimă este o persoană cunoscută în showbiz și nu numai. Aici ne referim la Nicu Grameni, în clipa de față crainic al stadionului Dinamo. Nu are, totuși, contract ferm cu “câinii”. Părțile merg pe colaborare. Bărbatul vine la meci, își face numărul, încasează “cașcavalul” și pleacă acasă.

A atacat pe o platformă dedicată LGBT

Până la finalul anului trecut, Nicu Grameni a fost și angajat al Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti, unde a fost organizator de competiții la Academia “câinilor”. Mai exact, s-a ocupat de sectorul juvenil! Din ianuarie, înțelegerea nu i-a mai fost, însă, prelungită. Între timp, cel care i-a cântat la petreceri inclusiv lui Gigi Becali pare să-și fi găsit o altă ocupație în timpul liber. Ar fi căzut, însă, într-o mare capcană. Proiectul “Justițiarul de Berceni” l-ar fi anturat pe o platformă de întâlniri dedicată cuminității LGBT.

( CITEȘTE ȘI: „JUSTIȚIARUL DE BERCENI” LOVEȘTE DIN NOU! CE A PĂȚIT UN PRAHOVEAN DE 28 DE ANI, DUPĂ CE A „COMBINAT” O MINORĂ PE INTERNET )

Nu l-a interesat că e minor

Acolo, crainicul lui Dinamo ar fi intrat în discuție cu un cont al unui minor. Puștiul în vârstă de 15 ani i-a transmis lui Nicu Grameni că nu a ajuns încă la majorat, dar acest lucru nu l-a interesat pe Nichos, așa cum s-a autointitulat pe respectiva platformă. Ulterior, între cei doi au urmat mai multe discuții pe care, din motive lesne de înțeles, CANCAN.RO nu le va face publice. Pentru că sunt, de-a dreptul, halucinante. Dar să revenim. La un moment dat, adolescentul i-a transmis lui Nicu Gremeni că este junior la FCSB, repetând, cu fiecare ocazie, că nu este major.

Nicu Grameni s-a lăudat la greu

Nicu Grameni nu ar fi părut deloc deranjat de acest aspect. Mai mult, s-a lăudat că lucrează la Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti (deși nu mai ocupa nicio funcție acolo de la 1 Ianuarie 2024), că este crainic al clubului alb-roșu și că ar cunoaște multă lume din cadrul grupării patronate de Gigi Becali. Pentru a-i lua ochii puștiului, s-a lăudat că i-ar fi cântat inclusiv lui Vasi Geambazi, nu doar latifundiarului din Pipera. Mai mult, a specificat că nu este doar crainic, ci și artist și că a susținut reprezentații pentru oameni importanți.

(NU RATA: ”VOCEA” LUI DINAMO E LĂUTARUL LUI GIGI BECALI! ASCULTĂ MELODIA DEDICATĂ PATRONULUI FCSB)

I-a trimis poze cu organele genitale

După un timp, pe respectiva platformă dedicată LGBT, Nicu Grameni i-a trimis și câteva poze minorului cu propriile organe genitale. Ulterior, discuția s-a mutat pe WhatsApp. Unde, în continuare, Nichos a marșat că îi cunoaște pe toți cei de la Academia FCSB-ului, că el în prezent lucrează la Dinamo și că îl așteaptă un baraj decisiv cu Csíkszereda și că, recent, a cântat la o nuntă la Sibiu. Din informatiile CANCAN.RO, evenimentul a fost inaintea partidelor cu ciucanii, la un oficial dinamovist al clubului din SuperLiga. În cele din urmă, a urmat și întâlnire dintre crainicul “câinilor” și minor. Ar fi convenit să se cunoască și personal în zona Arenei Naționale.

A susținut că este vorba de o înscenare

Cei doi s-au văzut, iar Nicu Grameni nu a stat pe gânduri și l-ar fi invitat pe puști la el în mașină. A fost momentul când echipa “Justițiarul de Berceni” a intervenit și l-a confruntat pe cel care colaborează cu Dinamo. Pe durata discuției, acesta a încercat să se disculpe. Mai exact, că ar fi fost vorba de o înscenare și a amenințat că persoanele pe care le consideră responsabile vor fi acționate în instanță. Nichos nu a recunoscut nimic, a precizat că are familie și că ar fi conversat doar amical cu respectivul minor, căruia i-ar fi dat întâlnire doar pentru a se cunoaște.

Cazul este unul grav, iar CANCAN.RO nu-l va abandona. Când va fi cazul, va reveni cu noi detalii. Deci, rămâneți pe poziții.

S-a lăudat că e cântărețul lui Gigi Becali

“La un moment dat eram trupa pe care el o prefera la petrecerile la care participa. A fost o perioadă de câțiva ani în care am fost prezenți. Și chiar a fost o perioadă plăcută! Surprinzător poate, pentru mulți, e că niciodată nu s-a pus problema că eu sunt dinamovist și nu am ce căuta acolo. Am cântat pentru Gigi Becali, nu pentru rivalul Gigi Becali! Orice aș gândi despre el, păstrez pentru mine. Sincer, la câți bani am câștigat de pe urma sa, ar fi chiar urât să spun ceva urât de dumnealui”, precizat Nicu Grameni într-un interviu acordat pentru gsp.ro, în august 2023.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.