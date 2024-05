Povestea de viață fabuloasă a ”Justițiarului de Berceni”: i-au murit tatăl și bunicul, l-a lovit mașina și… A ajuns în spital cu cinci fracturi la coloană!

CANCAN EXCLUSIV vă va arăta cine este cu adevărat Alexandru Constandachi, omul din spatele proiectului “Justițiarul de Berceni”. Recunoscut pentru prinderea pedofililor și postarea acestora în mediul online, vloggerul are o poveste de viață uluitoare. Tatăl și bunicul i-au murit cât timp presta “munca de jos” în Anglia, apoi soarta i-a fost potrivnică din nou. Într-un accident nefericit de mașină, “Justițiarul de Berceni” a avut coloana fracturată în cinci locuri. Mai apoi, iubita s-a despărțit de el într-un scandal monstru, ce a implicat și Poliția. Alexandru Constandachi a trecut prin toate, inclusiv prin amenințările cu moartea, ce tot vin din partea pedofililor capturați. Viața bate filmul, la propriu, iar “Justițiarul de Berceni” alimentează această replică prin poveștile sale cutremurătoare!

Justițiarul de Berceni a intenționat să devină militar, dar viața a avut alte planuri pentru vlogger: „Am pățit să dea mașina peste mine. Mi-a fracturat coloana în vreo cinci locuri!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai un spirit justițiar dezvoltat, dar ai absolvit vreo școală de detectivi?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Mă gândesc să fac și școala de detectivi, de mult timp mă tot gândesc. Din păcate, fiind atât de implicat cu proiectul tot amân. Dar este în plan, că un justițiar care e economist la bază nu prea…

CANCAN EXCLUSIV: Tu ești economist, la bază?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Da, nu prea se leagă, am făcut finanțe-bănci.

CANCAN EXCLUSIV: Părinții au vrut?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Nu, eu am vrut.

CANCAN EXCLUSIV: Ai profesat în domeniul ăsta?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Chiar deloc. Eu mă gândeam să ajung militar. Am tot amânat-o, am fost plecat în Anglia vreo cinci ani și când m-am întors, am continuat cu gândul că vreau să devin militar. Am început să mă pregătesc, voiam la Academie, voiam ofițer. Și am pățit să dea mașina peste mine. Mi-a fracturat coloana în vreo cinci locuri, a fost un an de recuperare, apoi s-au schimbat regulile de intrare, nu mai aveam vârsta necesară. Voiam ca subofițer, apoi s-a întâmplat asta cu proiectul, am zis că las armata deoparte.

Alexandru Constandachi: „Chiar nu mai pot să stau aici, îmi moare familia, eu sunt plecat în țări străine și nici nu sunt fericit!”

CANCAN EXCLUSIV: Câți ani aveai când a dat mașina peste tine și cum ai sintetizat acest episod?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Abia mă întorsesem în țară, cred că nici un an nu aveam. Aveam 29 de ani, am plecat în Anglia la 24, m-am întors după cinci ani.

CANCAN EXCLUSIV: Ce ai făcut în Anglia?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): M-am mutat cu familia, cu mama, cu sora mea și cu tatăl meu vitreg. Începusem munca de jos, am spălat vase, am lucrat în bucătărie, până am ajuns manager de departament într-un hypermarket. Doar că nu mă făcea fericit chestia asta. Nu eram împlinit sufletește, nu aveam mulți prieteni, că nu eram foarte sociabil. În 2018 mi-am pierdut și tatăl și bunicul în același an, am zis «Ok, chiar nu mai pot să stau aici, îmi moare familia, eu sunt plecat în țări străine și nici nu sunt fericit». Așa că m-am întors pe la începutul lui 2019, prin aprilie, și în august a dat mașina peste mine. Eram pe bicicletă, veneam de la muncă, m-a lovit un individ din spate, stătea pe telefon din ce a declarat el. Și mi-a fracturat coloana în cinci locuri.

CANCAN EXCLUSIV: A avut dosar penal atunci?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Nu, că e treaba aia cu 90 de zile de îngrijiri medicale ca să fie penal. S-a clasat doar ca accident, pentru că eu am avut doar vreo 80. Dar a fost chinuitor, un an de zile. Evident, am picat într-o depresie majoră, pierdusem șansa cu armata, mă pregăteam intens și voiam să fac ceva mai mult cu viața mea. În perioada aia mă părăsise și iubita, a fost fantastic totul, pentru ea mă întorsesem și în țară. Acel accident a fost o șansă la o nouă viață să încerc să fac mult mai mult. Acum consider că trăiesc timp extra.

Justițiarul de Berceni prinde pedofili cât timp nu se află la muncă: „Lucrez. Sunt corporatist, în domeniul de vânzări!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu, Alexandru, pe persoană fizică, din ce trăiești?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Lucrez. Sunt corporatist, în domeniul de vânzări. Lucrez, adică nu m-am lăsat de job.

CANCAN EXCLUSIV: Tu faci proiectul part-time?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Exact.

CANCAN EXCLUSIV: Proiectul nu furnizează suficient de multe finanțe?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Proiectul aduce un venit, doar din vizualizările de pe YouTube. Sunt și multe costuri, de producție, cu avocații, când avem vreun proces sau mă dă cineva în judecată.

CANCAN EXCLUSIV: Ești pe zero?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Nu sunt pe zero, sunt bine. Sunt pregătit în caz că se mai întâmplă să mă dea cineva în judecată.

CANCAN EXCLUSIV: Faci între 3.000 și 5.000 de euro pe lună?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Fluctuează, în funcție de cât muncesc.

