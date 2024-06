“Justițiarul de Berceni”, provocare acidă, după ce l-a dat în vileag pe Nicu Grameni, crainicul lui Dinamo: ”Aș vrea să bat un proxenet! Îl distrug pe Vali Spaidăr!”

Justițiarul de Berceni este faimos în online datorită clipurilor sale în care dă în vileag pedofili care abordează copii pe Internet. De data această însă, a atras atenția după lupta din gala RXF, în care a pierdut în fața lui Kamara. Chiar și așa, Justițiarul nu s-a dezarmat deloc, ci dimpotrivă, a lansat o nouă provocare!

Deși a pierdut în fața lui Kamara, Justițiarul de Berceni a rămas extrem de calm și rațional după meciul din gala RXF. Ba mai mult, își asumă pierderea cu capul sus, mai ales pentru că știe că a pierdut în fața unei cauze nobile. Situația fiului lui Kamara l-a mișcat, după cum recunoaște chiar el, pentru CANCAN.RO.

”A fost o presiune imensă, trebuie să recunosc! Faptul că el lupta pentru fiul lui, pentru o cauză nobilă, m-a făcut puțin pe psihic! Eu sunt o persoană foarte empatică, trebuia să fiu psihopat să nu mă atingă piesa pe care a intrat Kamara (piesa cu fiul său). M-a atins, m-a atins toată povestea, a fost un meci complicat, a fost o luptă, în primul rând, cu psihicul meu. Mâ gândeam: îl bat pe tatăl lui Leon! Nu sunt genul de om care să spun că am pierdut pentru că sau pentru că… E vina mea că am pierdut! A fost mai bun! Felicitări lui! A fost un meci calm pentru mine, n-am avut adrenalină, am avut emoții până am intrat în cușcă, unde m-am relaxat total”, explică Justițiarul.

După cum admite și el, față de Kamara, Justițiarul nu a simțit niciodată o antipatie reală, lucru care, fără doar și poate, a infleunțat deznodământul luptei de MMA.

”Acesta este deja al doilea meci în care mă lupt cu un adversar pe care îl plac ca persoană, deci nu fac față! Vreau unul pe care am boală! Uite, un Neveu din nou!”, explică Justițiarul de Berceni.

Justițiarul îl provoacă pe Vali Spaidăr: ”Aș vrea să bat un proxenet! Vali Spaidăr, acceptă!”

Bine, bine, dar pe Neveu l-a mai învins deja, în urmă cu 7 luni! Așadar, Justițiarul mai are o altă variantă! După ce l-a dat în vileag pe Nicu Grameni, unul dintre cântăreții preferați de Gigi Becali, tânărul lansează o provocare de proporții și aduce acuzații la fel de mari. Este vorba despre nimeni altul decât celebrul tiktoker Vali Spaidăr, pe care-l acuză de afaceri ilegale.

”În afară de Neveu, aș vrea să bat un proxenet! Am boală pe proxeneții aceștia din România! Vali Spaidăr, acceptă odată! (…) De ce să fie acuzații grave?! Este trimis în judecată pentru trafic de minori! Un posibil proxenet, atunci! Vali Spaidăr, vrei să ne luptăm?! N-aș avea nicio emoție dacă aș intra-n cușcă cu el, acolo ar fi ură!”, spune direct Justițiarul.

Justițiarul nu doar că-l provoacă fără perdea pe Vali Spaidăr, însă susține că nici nu s-ar teme în fața acestuia, chiar dacă Vali a susținut în nenumărate rânduri cât de influentă este familia din care se trage.

”Nu, n-aș avea emoții! Îl distrug! Îl distrug efectiv! Nu mi-e teamă să fac asemenea afirmații! Sunt pregătit, veniți! Poate pentru alții e curaj, pentru mine e ceva normal! Îmi pun gura unde sunt banii!”, încheie Justițiarul pentru CANCAN.RO.