Justițiarul din Berceni, recunoscut pentru prinderea pedofililor, îl dă în vileag pe Luis Stan! Amenințat cu moartea: ”M-a prins într-o parcare și…”

CANCAN EXCLUSIV vă va arăta cine este cu adevărat Alexandru Constandachi, omul din spatele proiectului “Justițiarul de Berceni”. Recunoscut pentru prinderea pedofililor și postarea acestora în mediul online, vloggerul are povești uluitoare. Nu de alta, dar activitatea sa a fost urmată în numeroase rânduri de amenințări cu moartea.

Cel mai cunoscut personaj care ar fi atentat la integritatea Justițiarului este însuși Luis Stan. Alexandru Constandachi susține că ar fi fost șicanat în trafic și prins într-o parcare de tiktoker.

Justițiarul de Berceni, amenințat cu moartea de Luis Stan, nu a cedat presiunilor: „M-a prins într-o parcare!”

CANCAN EXCLUSIV: Cât hate simți că ai, în feedback-ul direct, cu oamenii de pe stradă?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Zero. Oamenii mă felicită. În acești doi ani, doar unul a venit la mine, care era beat, să se ia de mine, că de ce fac eu asta.

CANCAN EXCLUSIV: Dintre cei pe care i-ai prins, niciunul nu a încercat să întoarcă armele împotriva ta?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Ba da. Am prins un politician. După ce am prins politicianul, a izbucnit scandalul meu. Am prins un actor, nu vreau să le dau numele, ca să nu mă dea în judecată. Am prins oameni influenți, care au întors armele împotriva mea. Am prins și oameni simpli care au devenit obsedați dup-aia. Mi-au aflat adresa și numărul de telefon, m-au spamat, m-au amenințat.

L-am prins pe Luis Stan, și ăstuia chiar îi dau numele, că n-am nicio teamă și poate să mă dea în judecată. Luis Stan m-a urmărit în trafic într-o noapte, m-a prins într-o parcare și m-a amenințat că dacă public materialul, ajungem la mortăciuni. Dar nu mă interesează, n-au ce să-mi facă, sincer. Și merg pe ideea că îl am pe Dumnezeu alături, ce poate să-mi facă un om?! În plus, mi se pare că fac un lucru foarte bun pentru societatea asta. Dacă se va întâmpla să mor, o să mor mulțumit. Chiar m-am implicat cât am putut.

CANCAN EXCLUSIV: De ce crezi că se manifestă atât de violent cei prinși?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): Din frică, unii oameni reacționează violent din frică.

CANCAN EXCLUSIV: Deci tu n-ai cedat la nicio intimidare?

Justițiarul de Berceni (Alexandru Constandachi): La nicio intimidare. Ce mă enervează cel mai mult e că am publicat și cu Vicenzo Final Boss, dar la el n-am fost sigur că e prădător. N-am vrut să-i distrug viața omului și i-am dat șansa să vorbească. M-am întâlnit cu el, i-am dat dreptul la replică și l-am lăsat pe oameni să își formeze părerea. Oamenii au impresia că ăla m-a plătit sau m-a amenințat. I-am oferit dreptul la replică și multora le-am oferit dreptul la replică, dar mulți nu vor! Și politicianului i-am oferit dreptul la replică și actorului i-am oferit dreptul la replică. Actorul mi-a aruncat sesizarea de la avocat, dacă public ceva mă dă în judecată. Tot am publicat!

