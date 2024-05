Ce face Adrian Alexandrov în timp ce Elena Udrea este în spatele gratiilor. Noul hobby pe care și l-a găsit. FOTO

Adrian Alexandrov și Elena Udrea au împărțit împreună multe momente, chiar și după ce aceasta din urmă a avut de-a face cu sistemul judiciar. Chiar dacă nu sunt căsătoriți, legătura lor s-a întărit în timp, formând un sprijin constant unul pentru celălalt. În absența Elenei, Adrian a devenit figura părintească principală pentru fiica lor, Eva Maria. Cu toate acestea, reușește să își găsească și timp pentru a se dedica activităților ce îl ajută să treacă peste toate momentele.

Adrian Alexandrov se trezește adesea copleșit de responsabilități. În ciuda agendei sale încărcate cu afaceri, îngrijirea fiicei lui și vizitele la penitenciar, viața sa nu este deloc ușoară. Cu toate acestea, în rarele momente de respiro, el găsește alinare în natură, plecând în drumeții pentru a-și încărca bateriile.

În weekend-ul recent, partenerul Elenei Udrea a explorat înălțimile montane, atingând aproape 2.000 de metri altitudine. A petrecut câteva ore într-o aventură de hiking, ajungând pe vârful Piatra Mică, în dreptul crucii Eroilor. Odată ajuns acolo, a capturat momentul în fotografii.

Deși se afla în închisoare, Elena Udrea și-a exprimat dragostea pentru partenerul ei, Adrian Alexandrov, cu ocazia zilei lui de naștere. Ea l-a lăudat pentru forța de caracter de care a dat dovadă, remarcând că puțini oameni mai au această calitate. În ciuda tuturor greutăților prin care au trecut, el a ales să rămână alături de ea. În mesajul său, Udrea i-a mulțumit lui Alexandrov pentru că nu a lăsat-o niciodată să se simtă singură.

”Astăzi de ziua ta, toate gândurile mele se îndreaptă către tine. Într-o lume lipsită de repere morale, tu dovedești o tărie de caracter pe care puțini o mai au, și in ciuda tuturor problemelor prin care am trecut în toți acești ani, nu te-ai speriat și ai ales să rămâi alături de mine, încrezător, mereu vertical, ca un barbat care știe mereu ce are de facut!

Nu m-ai lasat niciodată să mă simt singură și ai fost mereu lângă mine să mă ajuți, să merg mai departe, reușind în același timp să fii și iubit, partener, prieten, dar și mamă și tata pentru fetița noastră în lipsa mea. Am cunoscut mulți oameni puternici, dar tu ai o putere aparte, și un suflet nobil! Stiu ca nu este deloc usor sa cresti de unul singur o fetita atât de mică, și pentru asta îți mulțumesc!

Esti un tătic dedicat, responsabil, iar faptul ca te avem în viața noastră, este un dar neprețuit! La Multi Ani”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.