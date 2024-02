Gestul făcut de Elena Udrea din închisoare pentru Adrian Alexandrov. S-a întâmplat chiar de ziua lui

Elena Udrea (50 de ani) se află acum în penitenciarul de femeie Târgșorul Nou, unde are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare în dosarul ”Gala Bute” – pentru luare de mită și abuz în serviciu. Fostul ministru al Turismului este departe de fiica și partenerul ei, însă asta nu o împiedică să-și exprime iubirea public. Gestul emoționat pe care l-a făcut din închisoare pentru Adrian Alexandrov.

Duminică, 4 februarie 2024, cu ocazia zilei de naștere a lui Adrian Alexandrov, Elena Udrea simțit nevoia să-și exprime gândurile și trăirile într-o postare pe Facebook. Fostul Ministru al Turismului și-a celebrat jumătatea din spatele gratiilor.

Citește și: IUBITUL ELENEI UDREA, AVENTURĂ AMOROASĂ CU O VEDETĂ KANAL D. RELAȚIA DISCRETĂ DIN TRECUTUL LUI ADRIAN ALEXANDROV

De când Elena Udrea a ajuns în spatele gratiilor, se poate spune că cea mai grea muncă a rămas pe umerii lui Adrian Alexandrov. În lipsa Elenei Udrea, iubitul ei a fost nevoit să îndeplinească rolul de tată, dar și de mamă pentru fetița lor. Din spatele gratiilor, Elena Udrea i-a transmis iubitului ei un mesaj emoționant, o declarație de dragoste specială. Cu doar o zi în urmă, Adrian Alexandrov a împlinit vârsta de 37 de ani.

„Astăzi de ziua ta, toate gândurile mele se îndreaptă către tine. Într-o lume lipsită de repere morale, tu dovedești o tărie de caracter pe care puțini o mai au, și în ciuda tuturor problemelor prin care am trecut în toți acești ani, nu te-ai speriat și ai ales să rămâi alături de mine, încrezător, vertical, ca un bărbat care știe ce are de făcut!

Pe 26 decembrie 2023, Elena Udrea a împlinit 50 de ani. În schimbul petrecerilor din vremurile bune, fostul ministru a sărbătorit din spatele gratiilor. A primit vizita fiicei sale și a iubitului ei, i s-a cântat ”la mulți ani”, și-a strâns în brațe cele mai iubite persoane.

”I-am cântat ”La mulți ani”. A ținut-o pe cea mică în brațe și s-au jucat. Nu am avut voie să aducem cadouri. Prezența noastră a fost cel mai frumos cadou pentru ea. E singurul moment în care se bucură. Gânditi-vă , ea este la regim deschis de un an și jumătate și cu toate acestea nu a primit nici măcar 24 de ore de permisie acasă, deși legea spune că pe an ai dreptul la 30 de zile. Imaginați-vă cum ar putea să își mențină o relația cu copilului ei având în vedere că în ultimul an nu a venit deloc acasă. Rolul de mama e greu să îl suplinesc. Eu fac ce pot, dar pentru un copil, mama e universul și fără e destul de greu”, spunea partenerul Elenei Udrea la finalul anului trecut, pentru România Tv.