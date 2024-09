Decizia drastică pe care a luat-o Maria Constantin și… Pusă la zid că e prea slabă! + Plăcerea vinovată a artistei

Maria Constantin a făcut tot posibilul ca să slăbească și a reușit. Deși kilogramele nu erau multe, vedeta a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO faptul că nu se simțea bine în propria piele. Așa că s-a înarmat cu ambiție și disciplină și a recurs la o variantă destul de drastică. Însă rezultatele nu au întârziat să apară! Ba dimpotrivă, apropiații chiar i-au spus interpretei de muzică de petrecere că ar fi slăbit prea mult. Însă cel mai important este că artista se simte bine în pielea ei și încearcă să se mențină la greutatea pe care și-a dorit-o. Maria Constantin recunoaște faptul că după ce a depășit un anumit prag al vârstei, arderile nu au mai fost la fel. Tocmai asta a împins-o să opteze pentru o dietă strictă, care a ajutat-o să topească în scurt timp kilogramele. Cât de greu i-a fost și cum reușește să se mențină după ce a ajuns la forma dorită, aflăm chiar de la solistă.

Maria Constantin nu a mai fost mulțumită de aspectul ei, așa că nu a stat degeaba și a luat măsuri. Și ce măsuri! Chiar dacă kilogramele care o supărau nu erau prea multe, vedeta a hotărât să ia inițiativă și să facă o detoxifiere puternică pentru a ajunge cât mai repede la greutatea pe care și-o dorea. Tot procesul a durat două săptămâni, iar interdicțiile culinare nu au fost puține.

Cu toate acestea, Maria a avut o ambiție de nestrămutat și a făcut tot posibilul să se țină de toate indicațiile care i-au fost date. „Cu răbdarea treci și marea”, iar vedeta a tăiat de la mesele sale tot ce era interzis și a respectat su sfințenie instrucțiunile specialistului. Solista a reușit să slăbească destul de rapid și a dat jos cele 7 kilograme care o încurcau. Apoi au început să apară și părerile celor din jur, care au acuzat-o că acum ar fi prea slabă. Ce să-i faci, niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea.

Maria Constantin, acuzată că e prea slabă

Nimeni nu se gândea că Maria Constantin ar fi nemulțumită de silueta sa. Nu de alta, dar întotdeauna a arătat bine, oriunde și-a făcut apariția. Din spusele vedetei, stresul și oboseala și-au spus cuvântul și a luat câteva kilograme în plus, care o deranjau foarte tare. Așa că s-a apucat serios de treabă și a ținut o cură de detoxifiere timp de două săptămâni. A topit 7 kilograme, iar apropiații au început să îi spună că este prea slabă. Oricum o dai, nu e bine!

„Eu ajunsesem undeva la vreo 60 de kilograme, probabil și din cauza stresului și a nopților pierdute. Am ajuns să slăbesc undeva la vreo 7 kilograme și mă simt mult mai ok acum, am mai multă energie. Mă simt mult mai bine eu cu mine, pentru că îmi place ceea ce văd în oglindă. Chiar dacă poate lumea îmi spune că am slăbit prea mult, mă simt eu foarte ok cu mine.

A fost și ceva ciudat pentru mine, pentru că până la vârsta de 27 de ani luam doar în treacăt ceva în gură și imediat slăbeam. Acum lucrurile s-au schimbat, cel puțin după vârsta de 30 de ani. S-au tot pus așa câte 100-200 de grame, până am ajuns să iau aproape 7 kilograme în plus. Am fost prinsă și cu alte proiecte, a fost o perioadă aglomerată. Și nu eram eu mulțumită cu mine, nu mă priveam cu aceiași ochi. Am slăbit 7 kilograme în decurs de două luni”, a declarat Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Plăcerea vinovată a artistei

Chiar dacă acum are mare grijă la toate alimentele pe care le consumă, Maria Constantin are o slăbiciune care ridică glicemia. Plăcerea vinovată a artistei sunt dulciurile, de la care se abține cu greu. Cu toate acestea, uneori își mai face poftele, însă cu mare grijă și simț de răspundere. Nu de alta, dar așa cum spune și vedeta, arderile nu mai sunt la fel ca la 20 de ani, iar kilogramele acumulate nu mai dispar atât de ușor ca altădată.

„Am făcut un detox care a durat două săptămâni. În perioada aceea am consumat mai multe lichide. Nu am avut voie deloc sare, zahăr, ulei, totul a fost gătit doar la grătar, fie carne, fie legume. În general am mâncat doar carne slabă, pește și pui. Acum încerc să am grijă în continuare la ceea ce mănânc. Bineînțeles că îmi mai fac câte o poftă uneori. Trebuie să recunosc, sunt înnebunită după dulciuri și îmi fac poftele. Dar am grijă la cantități, am grijă ca mesele să nu fie tocmai seara. Încerc să țin cont de multe lucruri, pentru a mă menține. Este greu să ții un astfel de detox și tocmai de aceea nu vreau să îmi bat joc de rezultate. Nu mai sunt nici arderile ca la 20 de ani și am văzut cât de greu se elimină aceste kilograme în plus”, a mai adăugat artista.

