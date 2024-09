Coșmarul prin care a trecut Maria Constantin și visul spulberat! Agresată de profesoară: ”Aceste bătăi…”

Maria Constantin a fost nevoită să renunțe la visul său din copilărie, din pricina unei situații prin care niciun copil nu ar trebui să treacă. CANCAN.RO a aflat detaliile dezolante ale poveștii care a marcat-o pe artistă pentru totdeauna. Și-a dorit, copil fiind, să facă performanță la instrumentul pe care îl adora, pianul. Însă aripile i-au fost tăiate chiar de cea care trebuia să o ridice și să o ajute să atingă culmile succesului. Din nefericire, Maria Constantin a fost una dintre multele victime ale sistemului educațional al acelor vremuri, iar visul i-a fost spulberat de o profesoară care dorea perfecțiunea cu forța. Anii au trecut, dar artista încă a rămas cu un gust amar din cauza acelui episod nefast.

„Bătaia e ruptă din rai!” De câte ori nu ați auzit această sintagmă prea des folosită, în situații total nepotrivite? Maria Constantin a trăit pe pielea ei, la propriu, repercusiunile acestei expresii. Își dorea să aprofundeze tainele pianului, care era, la vremea aceea, instrumentul ei preferat. Cu visul în brațe și cu ambiția la purtător, artista s-a lăsat pe mâna profesoarei de pian, de la care spera să învețe măiestria clapelor.

Mare i-a fost mirarea când lecția cea mai mare pe care a învățat-o de la dascălul ei a fost frica. Tocmai de aceea, cunoscuta interpretă de muzică de petrecere a fost nevoită să schimbe instrumentul, așa că s-a transferat la flaut. CANCAN.RO a aflat chiar de la artistă întreaga poveste, care ar trebui să fie în același timp și un semnal de alarmă pentru părinții care își doresc ca micuții lor să învețe un instrument muzical.

Maria Constantin, agresată de profesoara de pian

Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit întreaga întâmplare care i-a marcat copilăria. Cu siguranță au existat momente în care s-a întrebat cum ar fi fost dacă situația ar fi stat altfel și ar fi avut parte de o profesoară care să o învețe, cu blândețe, să cânte la pian. Din păcate, sorții nu au fost de partea Mariei Constantin, care a fost nevoită să renunțe la visul său de a stăpâni clapele pianului.

„Atunci când eram în clasele mai mici, am făcut pian și am avut o profesoară cu care nu prea m-am înțeles. Eu aveam părul destul de lung atunci, la vremea respectivă. De fiecare dată când studiam cu acea profesoară și dacă greșeam ceva, ea mă trăgea de păr. Nu am suportat chestia asta și după patru ani de zile m-am transferat singură de la pian la flaut. Îmi plăcea foarte mult pianul, dar din cauza acelei profesoare, deoarece era agresivă, am fost nevoită să renunț. M-am dus la directoare și i-am spus că nu vreau să mai fiu la orele respective. Mie și acum îmi place să-i ascult pe alții cum cântă la pian, dar să nu o fac eu. Eu nu am făcut performanță din cauza acelei profesoare. Eu am povestit și acasă ce mi s-a întâmplat, dar cumva la vremea aceea, aceste lucruri erau normale. Nu erau vremurile care sunt acum, să nu ai voie să îi spui nimic copilului. Atunci mai primeai și o palmă peste ochi dacă nu te conformai. Aceste bătăi, sau mici corecții, erau privite ca fiind chiar benefice atunci”, a declarat Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Artista recunoaște: „Prima reacție era să-i dau o palmă”

Maria Constantin a avut parte și de o perioadă mai zbuciumată în copilărie, atunci când, spune ea, avea niște ieșiri mai ciudate la școală. Ce-i drept, majoritatea copiilor trec prin tot felul de stări neînțelese atunci când pășesc către adolescență. Iar artista nu a fost absolvită de perioada aceea mai dificilă. Interpreta recunoaște faptul că era mai băiețoasă, ceea ce probabil era un fel de mecanism de apărare. Acea perioadă însă nu a durat foarte mult, iar după ce Maria a devenit o domnișoară în toată regula, s-a retras mai mult în studiu.

„Mie nu mi-a plăcut deloc uniforma. Era și o culoare care mie îmi displăcea total, un grena sau bleumarin, culori care mie nu îmi plac deloc. Tocmai de aceea am ajuns acum să nu le port niciodată. Sunt sătulă de ele. Dar principala mea grijă era să studiez, altceva nu prea făceam când eram mică. Am avut o perioadă în care am avut ieșiri mai ciudate la școală. Mi se părea că sunt eu foarte vitează. Eram puțin cam băiețoasă și dacă mă deranja cineva, eu nu știam cum să reacționez. Mai ales dacă era vorba despre băieți sau despre subiecte de genul acesta, prima reacție era să-i dau o palmă. Ulterior m-am liniștit și nu am mai avut contradicții. După ce am mai crescut și am ajuns la vârsta adolescenței, mi-am văzut de treaba mea. Dacă ceilalți colegi ieșeau prin baruri sau terase, eu studiam și cam atât”, a mai spus artista.

