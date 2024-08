Maria Constantin l-a înșelat pe fotbalistul Dacian Varga cu Robert Stoica. A recunoscut totul public: ”Să testez și eu, să văd cum e”

Maria Constantin își găsește liniștea alături de noul partener după două divorțuri dificile! Artista a trecut prin două divorțuri dureroase, despărțindu-se de Ciprian Tapotă Lătărețu și de Marcel Toader. Cu toate acestea, artista a reușit să depășească aceste momente dificile și să își reconstruiască viața. În prezent, Maria este alături de Robert Stoica, și este convinsă că în sfârșit și-a găsit liniștea.

Cântăreața a recunoscut că l-a înșelat pe Dacian Varga cu cel care i-a devenit ulterior soț, dar susține că a lăsat în urmă relațiile în care nu se simțea confortabil. Deși a plecat de multe ori cu inima frântă, Maria a păstrat mereu speranța că va găsi fericirea și că viața i se va schimba radical. În ciuda reticenței sale de a visa la un mare succes profesional, acesta nu a întârziat să apară.

Citește și: MARIA CONSTANTIN A BĂTUT PALMA CU ANTENA STARS! CE EMISIUNE VA PREZENTA ARTISTA

Acum un an, pe 4 august, Maria Constantin și Robert Stoica au făcut nunta. Înainte de Robert Stoica, artista a mai fost căsătorită de două ori. Primul său soț a fost Ciprian Tapota-Lătărețu, iar cel de-al doilea, de care a divorțat în 2018, Marcel Toader. Dat fiind faptul că la ambele evenimente a cântat, iar căsniciile care au urmat s-au terminat în mod neașteptat, a decis să nu mai cânte la nuntă.

Maria Constantin a decis să încheie primul ei mariaj deoarece simțea că nu este apreciată și că stagnează în dezvoltarea personală. Cu inima neliniștită, ea știa că merită mai mult și că are nevoie de un mediu care să-i permită să evolueze.

„Sunt genul acela de om care nu vrea să te deranjez cu absolut nimic. Nespunând momentele care m-au deranjat, s-au acumulat, am ținut în mine. Înghit până s-a umplut paharul. Când a dat peste nu te mai înțelegi cu mine. Chit că mi se rupe inima în bucăți, nu mă mai întorc’, a spus Maria Constantin, în podcastul „Gând la Gând cu Teo Trandafir’.

După primul mariaj, Maria Constantin a optat pentru o perioadă de singurătate, timp în care s-a concentrat pe propria fericire și dezvoltare personală. Ulterior, a avut o relație cu Dacian Varga, dar l-a înșelat cu Robert Stoica, care i-a devenit ulterior soț.

„Am rupt cluburile în două, urcat pe mese, băute, tot tacâmul. Apoi mai avut o relație cu un fotbalist (Dacian Varga – n.red.) și eram atât de fericită încât m-am îndrăgostit de Robert (actualul ei soț – n.red.)’, a mai povestit Maria Constantin. Solista recunoaște că l-a înșelat pe Dacian cu Robert. „Să testez și eu, să văd cum e. Da, am înșelat. A fost o nebunie și am ajuns măritată. Am fost sinceră. I-am spus (lui Dacian – n.red.)’, a spus artista.