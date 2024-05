Maria Constantin a ajuns de urgență la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: „Nu mai pot respira”

Maria Constantin trece printr-o perioadă destul de grea. Artista se confruntă de ceva timp cu unele probleme de sănătate, iar acum situația s-a agravat, iar blondina a ajuns de urgență la spital. Aceasta a primit îngrijirile medicale necesare, însă va mai rămâne sub supravegherea medicilor pentru câteva zile. Cu ce probleme de sănătatea se confruntă cântăreața?

De mai bine de o săptămână, Maria Constantin se confruntă cu unele probleme de sănătate. Artista a încercat să se trateze acasă, însă se pare că asta nu a fost suficient, iar acum a ajuns de urgență la spital. Se pare că blondina nu se află la primul episod de acest gen, iar problemele pe care le are datează de ceva timp, iar în prezent lucrurile au ajuns la limită.

În urmă cu o zi, în data de 13 mai, Maria Constantin și-a îngrijorat fanii din mediul online. Se pare că starea ei de sănătate nu este una prea bună, iar aceasta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Din fericire, problema pe care cântăreața o are nu este una foarte gravă, însă o chinuie de ani de zile.

Mai exact, de mai bine de o săptămână, vedete se confruntă cu o răceală puternică. Deși a încercat să se trateze acasă, lucrurile nu au funcționat prea bine, iar blondina a ajuns la spital. Banala răceală s-a transformat într-o bronșită, problemă cu care se confruntă de mai mulți ani.

„Este o problemă de sănătate cu care eu mă confrunt de câțiva ani de zile. O bronșită cronică, care se pare că revine după cea mai mică răceală. S-a întâmplat ca eu de Sărbătorile Pascale să trebuiască să cânt undeva în Bulgaria și acolo, într-adevăr, era un pic cam rece, afară fiind concertul și se pare că am răcit puțin, iar de la această mică răceala s-a transformat într-o bronșită, o problemă mai veche pe care eu o aveam”, a declarat Maria Constantin, la Antena Stars.

Maria Constantin a fost internată în spital seara trecută și va mai rămâne pentru o perioadă sub supravegherea medicilor. Simptomele pe care vedeta le-a manifestat au fost unele destul de grave, așa că medici nu vor să o externeze încă, deși artista își dorește acest lucru, mai ales având în vedere că are de onorat câteva evenimente la final de săptămână.

„Momentan sunt puțin mai bine. În decurs de o săptămână (n.r. a încercat să se trateze acasă), însă lucrurile au avansat destul de rapid, de neașteptat, pentru că, în primă fază, am avut frisoane, febră, după care am început să nu mai pot respira foarte bine. Am încercat să iau antibiotic la recomandarea doctorului”, a mai declarat Maria Constantin.