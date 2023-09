Așa ține ghinionul la distanță! Maria Constantin a dezvăluit la ce truc apelează pentru a avea abundență financiară: „E demonstrat de mine!”

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit în luna iulie, iar în august au avut cununia religioasă. Cântăreața de muzică populară a întâmpinat, de-a lungul timpului, momente în care norocul nu a fost de partea ei, aspect mărturisit chiar de ea, în cadrul unor interviuri mai vechi. De exemplu, atunci când a venit vorba despre bani. Dar a găsit o soluție! Artista a mărturisit că are o anumită superstiție pe care o respectă, pentru a avea parte de abundență financiară. Detaliile se află mai jos, în articol.

Maria Constantin a trecut, de-a lungul timpului, prin situații dificile. Deschisă din fire, cântăreața de muzică populară a dezvăluit la ce soluții a apelat, pentru a putea să depășească momentele grele. De exemplu, când vine vorba despre partea financiară, artista respectă o anumită superstiție. Soția lui Robert Stoica a mărturisit că nu ține niciodată bani în geantă. Susține că, în momentul în care are cash asupra ei, banii nu mai „trag” la ea.

„Eu nu țin bani în geantă. Am o superstiție, în momentul în care țin bani în geantă, nu îmi mai vin alții. E demonstrat de mine. Nu țin bani cash la mine. Eu nu sunt genul care să merg prin magazine și să îmi cumpăr ceva, el este mai cheltuitor. Bine, dacă este pentru copii, sunt mână largă, dar pentru mine, nu. Eu dacă am văzut ceva și trebuie să îmi iau, mă pot răzgândi și în ultima clipă. De obicei fac comenzi online. Vreau să menționez nu că nu îmi cumpăr haine, însă am foarte multe contracte de imagine, mă îmbracă foarte mulți designeri. Robert, dacă trece pe lângă un magazin, vede ceva, intră direct”, a dezvăluit Maria Constantin.

Vezi și CU CÂȚI BANI A RĂMAS MARIA CONSTANTIN DUPĂ NUNTA CU ROBERT STOICA: ”MIRII AU VENIT CU BANI DE ACASĂ”

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit

În luna iulie a acestui an, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit civil. În luna august, cei doi au avut nunta. Cei doi nu și-au dorit o nuntă tradițională, aspect dezvăluit chiar de cântăreață. De altfel, Maria Constantin a vorbit despre greșelile din mariajele trecute.

„Uneori nu este bună această variantă, pentru că dacă unul gândește că este până la adânci bătrâneți, așa cum am gândit eu, nu a fost de bine. După ce s-a terminat, au rămas banii acolo… Era bine să fiu infidelă financiar atunci. Eu așa sunt, așa am văzut la părinții mei, ei nu își ascundeau nimic, așa am primit eu educația, pe sistemul acesta. Când iubești, iubirea aceea este oarbă și gândești că se schimbă. E greu pe moment, atunci când pleci cu ce este pe tine și o valiză, lucrurile acestea te întăresc, e frustrant, însă eu cânt de la 16 ani, am garanția că eu oricum mă descurc”, a mai declarat Maria, pentru Spynews.

Vezi și A ÎNCEPUT SCANDALUL DUPĂ NUNTA MARIEI CONSTANTIN! „FOARTE URÂTĂ”. CUM A FOST JIGNITĂ MIREASA

Sursă foto: social media